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Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 09. August 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 09.08.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.08.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Heute erwarten dich in der Mitte Deutschlands angenehme 29 °C und ein wolkiger Himmel. Ideal, um die Seele baumeln zu lassen und deine innere Balance zu finden. Obwohl kein Feiertag ansteht, bietet der Tag reichlich Gelegenheit, um persönliche Ziele in den Vordergrund zu rücken.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig bei angenehmen Temperaturen. Perfekt für entspannte Spaziergänge oder ein gutes Buch im Freien.

Gesundheit & Wellness

Gönne deinem Körper eine Auszeit von ständigen Erwartungen. Wenn du dich überfordert fühlst, ist es Zeit, eine Pause einzulegen.

Motto: 'Schütze deine Energie.'

Love - Work - Life

Ein Kommentar eines Freundes zeigt dir heute, wer wirklich hinter dir steht. Deine Beobachtungsgabe hilft dir, zwischen echten Unterstützern und Nutznießern zu unterscheiden. Im Job bahnt sich eine Zusammenarbeit an, die sowohl emotional als auch professionell erfüllend ist. Suche dir Partner, die sowohl deine Stärken als auch deine Grenzen respektieren.

Motto: 'Wähle mit Herz und Verstand.'

Glücksmomente

Ein unerwartetes Treffen bringt neuen Schwung in dein Leben. Folge der Verbindung, die sich leicht und positiv anfühlt.

Motto: 'Ergreife die Chancen, die dir guttun.'

Bewegung & Abenteuer

Eine Reise steht im Zeichen von Freundschaft und Zusammenarbeit. Klare Absprachen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Sollte sich etwas ändern, kommuniziere dies frühzeitig.

Motto: 'Transparenz schafft Vertrauen.'

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04