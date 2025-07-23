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Astrologie
Tageshoroskop
Krebs
Krebs-Horoskop heute: 09.08.2026

Krebs Tageshoroskop für 09.08.2026

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.08.2026
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Krebs

Dein Tag im Überblick

Ein Tag der Selbstreflexion erwartet dich, liebe Krebs. Mit dem Mond in deinem Zeichen fühlst du dich besonders im Einklang mit deinen inneren Bedürfnissen. Die Wetterlage ist wolkig bei angenehmen Temperaturen zwischen 26 und 29 °C im ganzen Land, ideal für einen entspannten Spaziergang. Es ist kein bundesweiter Feiertag, was dir Raum gibt für persönliche Projekte.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig und mild, perfekt für eine entspannte Outdoor-Aktivität. Kein Feiertag heute, also Zeit für dich und deine Interessen.

Gesundheit & Mindset

Achte auf deine körperlichen Signale und nimm dir Zeit für Entspannung. Ein langsamer Start in den Tag schenkt dir die nötige Ruhe.

Motto: "Selbstfürsorge ist der Schlüssel."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute ist ein Tag, an dem du dich auf das Wesentliche konzentrieren solltest. Deine Beziehungen profitieren von ehrlichen Gesprächen, während sich beruflich neue Möglichkeiten eröffnen. Der Mond in deinem Zeichen bringt Klarheit und Selbstbewusstsein. Nutze diese Energie, um dich klar auszudrücken und deine Bedürfnisse zu vertreten. Ein Gespräch über Gehalt oder Verantwortlichkeiten könnte heute besonders fruchtbar sein.

Motto: "Ehrlichkeit bringt Erfolg."

Glück & Chancen

Dein Power-Tipp: Vertraue deinem Bauchgefühl. Ein kleines Detail kann den Unterschied machen.

Motto: "Intuition führt zum Erfolg."

Reise & Adventure

Reisen hat heute eine persönliche Note. Vielleicht zieht es dich an vertraute Orte, die dir Komfort und Klarheit bieten. Lass dir zwischen Terminen genug Raum, um im Moment zu sein. Ein kleiner Ausflug könnte dir helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen.

Motto: "Finde Klarheit in Bewegung."

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04