Dein Tag im Überblick

Mit Venus an deiner Seite erlebst du einen harmonischen Tag, liebe Krebs. Im Norden erwartet dich klares Wetter bei 19°C, während es im Süden wolkig ist. Beachte: Heute ist Pfingstsonntag, ideal für entspannte Stunden mit Freunden und Familie. Mars gibt dir die nötige Energie für spontane Abenteuer.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden klar bei 19°C, in der Mitte klar bei 25°C und im Süden wolkig. Heute ist Pfingstsonntag, ein perfekter Tag für gemütliche Familienzeit.

Body & Soul

Mars schenkt dir heute extra Energie, perfekt für ein intensives Workout oder eine Power-Yoga-Session. Dein Körper will gefordert werden. Gleichzeitig erinnert Venus daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir nach dem Sport eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe & Erfolg

Heute bist du ein wahrer Charme-Magnet, dank Venus. Privat knüpfst du leicht neue Kontakte, während du im Job mit deiner authentischen Art punktest. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen – nutze die Gelegenheit, um deine Meinung klar zu vertreten. Singles könnten beim Kaffeetreffen überrascht werden. In Beziehungen ist ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch ideal. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte, also teile deine Ideen mutig mit.

Glücks-Momente

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!

Bewegung & Abenteuer