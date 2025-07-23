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Waage-Horoskop heute: 24. Mai 2026

Waage Tageshoroskop für 24.05.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.05.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in dein Leben, liebe Waage. Mit Temperaturen von 19°C im Norden und 25°C im Süden ist es perfekt für einen Outdoor-Tag. Kein Feiertag bedeutet: volle Konzentration auf deine Ziele und Selbstfürsorge! Mars verleiht dir die Energie, um alles zu meistern.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden klare 19°C, ideal für eine leichte Jacke; im Süden 25°C und wolkig, perfekt für eine entspannte Kaffeepause im Freien. Kein Feiertag bedeutet, du kannst dich voll auf deinen Lifestyle konzentrieren.

Body & Soul

Mars gibt dir heute einen Energieschub, ideal für ein intensives Workout oder eine Yoga-Session. Venus erinnert dich daran, dir nach dem Sport eine entspannende Auszeit zu gönnen. Ein Bad mit deinem Lieblingsduft kann wahre Wunder wirken.

Liebe & Erfolg

Venus verleiht dir heute einen besonderen Charme, der dir im Job und in der Liebe Vorteile bringt. Deine ehrliche Art öffnet Türen für neue berufliche Möglichkeiten. In Beziehungen sorgt Venus für Harmonie und Verständnis. Merkur fördert offene Gespräche, also teile deine Gedanken klar und selbstbewusst. Jupiter unterstützt deine Pläne mit Zuversicht und Optimismus. Heute könnte eine unerwartete Begegnung dein Herz höher schlagen lassen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Energien, und diese kleine Praxis öffnet dich für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - folge deinem Bauchgefühl!

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt heute deine Entdeckerlust! Ein spontaner Spaziergang oder ein Besuch in einem neuen Café könnte dir frische Impulse geben. Merkur macht dich neugierig, also nutze die Gelegenheit, neue Orte zu erkunden. Mars gibt dir den Mut, aus der Routine auszubrechen und vielleicht deinen neuen Lieblingsplatz zu finden.

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04