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Astrologie
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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 24. Mai 2026

Wassermann Tageshoroskop für 24.05.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.05.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Heute bringt dir der klare Himmel im Norden mit 19 °C eine angenehme Brise, ideal für einen Spaziergang. In der Mitte und im Süden erwarten dich jeweils 25 °C, perfekt für leichte Sommerkleidung. Pfingstsonntag wird gefeiert, aber nicht überall – informiere dich über die regionalen Unterschiede. Nutze die Ruhe des Tages, um dich auf deine Ziele zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Der klare Himmel lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein. Pfingstsonntag bietet eine entspannte Atmosphäre für Self-Care und Zeit mit Freunden.

Body & Soul

Mars stärkt deine Energie heute – ideal für ein intensives Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Dein Körper sehnt sich nach Bewegung und Venus erinnert dich daran, auch die Entspannung nicht zu vernachlässigen. Gönn dir eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute besonders charmant wirken. Nutze diese Energie, um im Job und privat neue Verbindungen zu knüpfen. Deine authentische Art bezaubert, während Merkur dir die nötige Klarheit für wichtige Gespräche verleiht. Single? Ein spontanes Treffen könnte für Überraschungen sorgen. In einer Beziehung? Nutze die Zeit für ein tiefes Gespräch. Jupiter unterstützt deine beruflichen Pläne und gibt dir Zuversicht, dass deine Ideen auf fruchtbaren Boden fallen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes und diese kleine Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue auf dein Bauchgefühl!

Bewegung & Abenteuer

Auch wenn heute keine große Reise ansteht, weckt Jupiter deine Abenteuerlust. Ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder durch unbekannte Straßen deiner Stadt bringt frischen Wind in deinen Tag. Merkur macht dich aufgeschlossen für Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden, vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04