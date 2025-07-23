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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 24. Mai 2026

Skorpion Tageshoroskop für 24.05.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.05.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in deine Beziehungen, während die Temperaturen zwischen 19°C und 25°C liegen. Der Tag ist perfekt für entspannende Spaziergänge und innere Einkehr. Kein bundesweiter Feiertag, aber nutze die Gelegenheit, um in Ruhe deine Pläne zu schmieden und deine innere Balance zu finden.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Der Norden bleibt klar bei 19°C, während es im Süden wolkig bei 25°C ist. Perfekte Gelegenheit, um die Garderobe aufzufrischen und die Sommerkleidung zu genießen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir heute Energie für ein intensives Workout, das dir hilft, Stress abzubauen. Gleichzeitig erinnert Venus daran, dass Entspannung wichtig ist – gönn dir nach dem Training eine wohltuende Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe trifft Karriere

Venus sorgt heute für ein besonderes Strahlen in deinem Liebesleben. Im Job kannst du durch ehrliche Kommunikation und Offenheit punkten, unterstützt von Merkur. Trau dich, deine Meinung klar zu äußern, ob in Meetings oder bei privaten Gesprächen. Diese Offenheit könnte zu neuen, spannenden Kontakten führen. In einer Beziehung? Ein offenes Gespräch bringt euch näher. Jupiter schenkt dir Vertrauen in deine beruflichen Projekte, also nutze die Chance, deine Ideen zu präsentieren.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Vibes, und diese kleine Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue heute besonders deinem Bauchgefühl!

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust. Ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke der Stadt bringt frischen Wind in deinen Alltag. Merkur fördert deine Neugier für Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mit Mars im Rücken traust du dich, ausgetretene Pfade zu verlassen und vielleicht findest du sogar deinen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04