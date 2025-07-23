Dein Tag im Überblick

Heute schenkt dir Venus eine Extraportion Harmonie. Bei angenehmen 18 °C im Norden ist es perfekt für einen Spaziergang. Keine Feiertage, also kannst du den Tag frei gestalten. Merkur sorgt für klare Gedanken und stärkt deine Kommunikation.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig und 18 °C im Norden, 19 °C in der Mitte und 17 °C im Süden. Perfekt für einen gemütlichen Herbstlook.

Body & Soul

Mars verleiht dir heute extra Energie für ein intensives Workout. Venus erinnert dich daran, dir danach eine entspannende Auszeit zu gönnen, vielleicht bei einer Tasse Kräutertee.

Liebe & Erfolg

Venus lässt dich heute in voller Schönheit erstrahlen. Im Job kannst du mit deiner natürlichen Ausstrahlung punkten. Dank Merkur findest du die richtigen Worte für wichtige Gespräche. Singles könnten beim Yoga-Kurs eine interessante Begegnung haben. In einer Beziehung? Ein Abendessen bei Kerzenschein bringt neue Intimität. Jupiter unterstützt deine beruflichen Ambitionen und gibt dir Zuversicht für neue Projekte.

Dein Glücks-Booster

Dein Life-Hack: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeits-Praxis. Jupiter verstärkt die positiven Energien, und der Mond lässt dich auf deine Intuition vertrauen. Diese Routine öffnet dir die Augen für die schönen Momente des Tages.

Dein Abenteuer-Tag