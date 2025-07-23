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Krebs
Krebs-Horoskop heute: 10. September 2026

Krebs Tageshoroskop für 10.09.2026

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2026
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Krebs

Dein Tag im Überblick

Heute schenkt dir Venus eine Extraportion Harmonie. Bei angenehmen 18 °C im Norden ist es perfekt für einen Spaziergang. Keine Feiertage, also kannst du den Tag frei gestalten. Merkur sorgt für klare Gedanken und stärkt deine Kommunikation.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig und 18 °C im Norden, 19 °C in der Mitte und 17 °C im Süden. Perfekt für einen gemütlichen Herbstlook.

Body & Soul

Mars verleiht dir heute extra Energie für ein intensives Workout. Venus erinnert dich daran, dir danach eine entspannende Auszeit zu gönnen, vielleicht bei einer Tasse Kräutertee.

Liebe & Erfolg

Venus lässt dich heute in voller Schönheit erstrahlen. Im Job kannst du mit deiner natürlichen Ausstrahlung punkten. Dank Merkur findest du die richtigen Worte für wichtige Gespräche. Singles könnten beim Yoga-Kurs eine interessante Begegnung haben. In einer Beziehung? Ein Abendessen bei Kerzenschein bringt neue Intimität. Jupiter unterstützt deine beruflichen Ambitionen und gibt dir Zuversicht für neue Projekte.

Dein Glücks-Booster

Dein Life-Hack: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeits-Praxis. Jupiter verstärkt die positiven Energien, und der Mond lässt dich auf deine Intuition vertrauen. Diese Routine öffnet dir die Augen für die schönen Momente des Tages.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter inspiriert dich, neue Orte zu entdecken, selbst wenn es nur ein neues Café in deiner Stadt ist. Ein spontaner Spaziergang kann frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur fördert deine Neugier, also sag ja zu neuen Erfahrungen. Mars gibt dir die Kraft, neue Wege zu erkunden und vielleicht deinen neuen Lieblingsort zu finden.

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04