Dein Tag im Überblick

Heute steht dir Venus zur Seite, lieber Skorpion. Mit 18 °C im Norden ist es der perfekte Tag für einen entspannten Spaziergang. Keine bundesweiten Feiertage, also volle Konzentration auf deine Ziele. Mars verleiht dir die notwendige Power für alles, was heute ansteht.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: In der Mitte erwarten dich 19 °C und Wolken. Zeit für die neue Herbstjacke!

Deine Fitness-Energy

Mars pusht deine Energie heute – ideal für ein intensives Workout oder eine Power-Yoga-Session! Dein Körper will gefordert werden. Venus erinnert dich gleichzeitig daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir nach dem Sport eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute strahlen – nutze das, um in der Liebe und im Beruf zu glänzen. Deine authentische Art beeindruckt im Job, während du privat mühelos neue Kontakte knüpfst. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen, also trau dich, deine Meinung klar zu äußern. Singles könnten beim spontanen Coffee-Date überrascht werden. In einer Beziehung? Jetzt ist die Zeit für ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte – deine Ideen finden heute Gehör.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!

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