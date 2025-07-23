Dein Tag im Überblick
Heute steht dir Venus zur Seite, lieber Skorpion. Mit 18 °C im Norden ist es der perfekte Tag für einen entspannten Spaziergang. Keine bundesweiten Feiertage, also volle Konzentration auf deine Ziele. Mars verleiht dir die notwendige Power für alles, was heute ansteht.
Wetter & Stimmung
Das Wetter heute: In der Mitte erwarten dich 19 °C und Wolken. Zeit für die neue Herbstjacke!
Deine Fitness-Energy
Mars pusht deine Energie heute – ideal für ein intensives Workout oder eine Power-Yoga-Session! Dein Körper will gefordert werden. Venus erinnert dich gleichzeitig daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir nach dem Sport eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.
Liebe trifft Karriere
Venus lässt dich heute strahlen – nutze das, um in der Liebe und im Beruf zu glänzen. Deine authentische Art beeindruckt im Job, während du privat mühelos neue Kontakte knüpfst. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen, also trau dich, deine Meinung klar zu äußern. Singles könnten beim spontanen Coffee-Date überrascht werden. In einer Beziehung? Jetzt ist die Zeit für ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte – deine Ideen finden heute Gehör.
Dein Glücks-Booster
Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!
Travel & Lifestyle
Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht – ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke deiner Stadt bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort?