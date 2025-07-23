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Waage-Horoskop heute: 10. September 2026

Waage Tageshoroskop für 10.09.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Heute steht Venus im Zeichen der Harmonie, liebe Waage. Bei 18 °C im Norden und ähnlich mildem Wetter in anderen Regionen bietet sich ein Spaziergang an, um deine Gedanken zu klären. Keine Feiertage heute, also voller Fokus auf deine inneren Werte. Mars gibt dir die Energie, um neue Projekte anzugehen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Perfekte Temperaturen um die 18 °C laden dazu ein, deine neue Herbstgarderobe auszuführen. Keine Feiertage heute, also nutze die Zeit für dich selbst.

Fitness & Wohlbefinden

Mars schenkt dir heute die nötige Energie für ein intensives Training oder eine erfrischende Yoga-Session. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir eine erholsame Auszeit nach deinem Workout.

Liebe trifft Karriere

Heute strahlst du durch die Einflüsse von Venus, die deine Ausstrahlung verstärkt und dir hilft, sowohl im Beruf als auch in der Liebe zu glänzen. Deine freundliche Art zieht Menschen an, und Merkur unterstützt dich dabei, wichtige Gespräche gekonnt zu führen. Im Job kannst du mit deiner Authentizität punkten, während du privat eine neue Bekanntschaft machen könntest, die dich fasziniert. Jupiter bringt Optimismus in deine beruflichen Pläne – nutze die Gelegenheit, um kreative Ideen einzubringen.

Dein Glücks-Booster

Star-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Vertraue auf dein Bauchgefühl, das vom Mond unterstützt wird.

Reise & Adventure

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise geplant ist, ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine Erkundung deiner Stadt bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Orte zu erkunden. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsplatz?

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04