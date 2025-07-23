Dein Tag im Überblick

Heute steht Venus im Zeichen der Harmonie, liebe Waage. Bei 18 °C im Norden und ähnlich mildem Wetter in anderen Regionen bietet sich ein Spaziergang an, um deine Gedanken zu klären. Keine Feiertage heute, also voller Fokus auf deine inneren Werte. Mars gibt dir die Energie, um neue Projekte anzugehen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Perfekte Temperaturen um die 18 °C laden dazu ein, deine neue Herbstgarderobe auszuführen. Keine Feiertage heute, also nutze die Zeit für dich selbst.

Fitness & Wohlbefinden

Mars schenkt dir heute die nötige Energie für ein intensives Training oder eine erfrischende Yoga-Session. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir eine erholsame Auszeit nach deinem Workout.

Liebe trifft Karriere

Heute strahlst du durch die Einflüsse von Venus, die deine Ausstrahlung verstärkt und dir hilft, sowohl im Beruf als auch in der Liebe zu glänzen. Deine freundliche Art zieht Menschen an, und Merkur unterstützt dich dabei, wichtige Gespräche gekonnt zu führen. Im Job kannst du mit deiner Authentizität punkten, während du privat eine neue Bekanntschaft machen könntest, die dich fasziniert. Jupiter bringt Optimismus in deine beruflichen Pläne – nutze die Gelegenheit, um kreative Ideen einzubringen.

Dein Glücks-Booster

Star-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Vertraue auf dein Bauchgefühl, das vom Mond unterstützt wird.

Reise & Adventure