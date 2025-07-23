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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 10.09.2026

Wassermann Tageshoroskop für 10.09.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Mit Venus an deiner Seite fühlst du dich heute besonders strahlend, lieber Wassermann! Bei angenehmen Temperaturen zwischen 17°C und 19°C ist es ideal für einen Spaziergang. Die Wolken im Himmel spiegeln deine klaren Gedanken wider, da keine Feiertage die Konzentration stören.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig bei 18°C im Norden, 19°C in der Mitte und 17°C im Süden. Perfekt für einen stylischen Herbstlook.

Body & Soul

Mars pusht deine Energie heute – perfekt für ein intensives Workout oder eine Power-Yoga-Session! Dein Körper will gefordert werden. Venus erinnert dich gleichzeitig daran, dass auch Entspannung wichtig ist – gönn dir nach dem Sport eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe trifft Karriere

Venus macht dich heute zum Charme-Magneten. Im Job punktest du mit deiner authentischen Art, während du privat mit Leichtigkeit neue Kontakte knüpfst. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen, also trau dich ruhig, deine Meinung klar zu vertreten. Single? Eine Begegnung beim Coffee-Date könnte überraschen. In einer Beziehung? Ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch bringt euch näher. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte – deine Ideen finden heute Gehör.

Glück liegt in der Luft

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition – vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht – ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke deiner Stadt bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04