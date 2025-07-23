Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in dein Leben, während das Wetter mit 18 °C und Wolken ideal für einen gemütlichen Tag ist. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, also kannst du dich voll auf deine persönlichen Projekte konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: 18 °C, Wolkig - perfekt für einen stylishen Spaziergang mit deiner neuen Herbstjacke.

Body & Soul

Mars gibt dir heute die Energie für ein intensives Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Venus erinnert dich daran, auch auf deine emotionale Balance zu achten. Gönn dir eine kleine Auszeit, vielleicht mit einem duftenden Lavendelbad.

Liebe & Erfolg

Venus sorgt heute für eine positive Ausstrahlung, die nicht nur in der Liebe, sondern auch im Beruf Wunder wirken kann. Deine authentische Art zieht Menschen an, sei es beim ersten Date oder im Meeting. Merkur unterstützt klare Kommunikation, also zögere nicht, deine Gedanken zu teilen. In Beziehungen ist ein offenes Gespräch angesagt, während Singles vielleicht bei einem spontanen Coffee-Date überrascht werden. Jupiter gibt dir die Zuversicht, neue berufliche Projekte anzugehen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Vibes und der Mond unterstützt deine Intuition, also hör auf dein Bauchgefühl.

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