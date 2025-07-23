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Stier
Stier-Horoskop heute: 10. September 2026

Stier Tageshoroskop für 10.09.2026

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.09.2026
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Stier

Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in dein Leben, während das Wetter mit 18 °C und Wolken ideal für einen gemütlichen Tag ist. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, also kannst du dich voll auf deine persönlichen Projekte konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: 18 °C, Wolkig - perfekt für einen stylishen Spaziergang mit deiner neuen Herbstjacke.

Body & Soul

Mars gibt dir heute die Energie für ein intensives Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Venus erinnert dich daran, auch auf deine emotionale Balance zu achten. Gönn dir eine kleine Auszeit, vielleicht mit einem duftenden Lavendelbad.

Liebe & Erfolg

Venus sorgt heute für eine positive Ausstrahlung, die nicht nur in der Liebe, sondern auch im Beruf Wunder wirken kann. Deine authentische Art zieht Menschen an, sei es beim ersten Date oder im Meeting. Merkur unterstützt klare Kommunikation, also zögere nicht, deine Gedanken zu teilen. In Beziehungen ist ein offenes Gespräch angesagt, während Singles vielleicht bei einem spontanen Coffee-Date überrascht werden. Jupiter gibt dir die Zuversicht, neue berufliche Projekte anzugehen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Vibes und der Mond unterstützt deine Intuition, also hör auf dein Bauchgefühl.

Explore & Discover

Jupiter weckt heute deine Lust auf kleine Abenteuer. Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke deiner Stadt könnte spannend sein. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu neuen Entdeckungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu gehen und vielleicht findest du heute einen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Stier
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04