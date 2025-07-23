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Waage-Horoskop heute: 20. Oktober 2026

Waage Tageshoroskop für 20.10.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.10.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Ein wolkiger Morgen im Norden mit 8 °C, während die Mitte mit klaren 11 °C aufwartet. Im Süden bleibt es bei 13 °C bewölkt. Kein Feiertag heute, also nutze den Tag für persönliche Erkundungen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden, klar in der Mitte. Perfekt für einen stylischen Herbstspaziergang.

Fitness & Wohlbefinden

Deine kreative Energie braucht Bewegung. Wähle eine Aktivität, die dir Freude bereitet und motivierend wirkt.

Motto: "Bewegung bringt dir Leichtigkeit."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute ist es an der Zeit, deine wahren Wünsche zu zeigen, selbst wenn sie unerwartet sind. Dein Selbstvertrauen strahlt, besonders wenn du in der Arbeit eine gewagte Idee präsentierst. Lass deine Kreativität leuchten und erkläre ihre Einzigartigkeit. Deine Offenheit wärmt auch romantische Beziehungen auf.

Motto: "Sei authentisch und ernte Erfolg."

Glück & Chancen

Dein persönlicher Stil öffnet heute Türen. Teile deine originellen Ideen und finde Gleichgesinnte, die deine Einzigartigkeit schätzen.

Motto: "Originalität ist dein Schlüssel zum Erfolg."

Bewegung & Abenteuer

Ein Ausflug zu einem kreativen Ort könnte heute genau das Richtige sein. Lass Raum für Spontaneität, aber achte auf dein Budget. Eine vertraute Umgebung kann plötzlich neu erscheinen, wenn du dich frei von Erwartungen zeigst.

Motto: "Erlebe das Neue im Bekannten."

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04