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Fische-Horoskop heute: 20. Oktober 2026

Fische Tageshoroskop für 20.10.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.10.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Ein ruhiger Start in den Tag wird durch das Wetter begünstigt: Im Norden bleibt es bei 8 °C bewölkt, während der Süden mit 13 °C ebenfalls Wolken sieht. Nutzen Sie diese Zeit, um sich auf Ihre innere Balance zu konzentrieren. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, aber das ist die perfekte Gelegenheit, sich auf persönliche Ziele zu fokussieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolken im Norden und Süden, sonnig in der Mitte mit 11 °C. Perfekt für gemütliche Stunden zu Hause oder einen Spaziergang, um frische Luft zu tanken.

Gesundheit & Mindset

Der Mond fordert Balance zwischen Ruhe und Aktivität. Hören Sie auf Ihren Körper und gönnen Sie sich eine Auszeit.

Motto: "Regeneration ist der Schlüssel zum Erfolg."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute könnten Ihre Bedürfnisse nach Rückzug mit den Erwartungen anderer kollidieren. Teilen Sie Ihre Grenzen mit und finden Sie einen Kompromiss. Ihre beruflichen Aufgaben erfordern klare Prioritäten – beginnen Sie mit dem, was ein klares Ende hat. Bewahren Sie Ihre Energie, indem Sie unnötige Verpflichtungen vermeiden.

Motto: "Klare Grenzen öffnen neue Wege."

Glück & Chancen

Eine unerwartete Verzögerung schenkt Ihnen wertvolle Zeit. Nutzen Sie diese, um alte Projekte abzuschließen und neue Chancen zu erkennen.

Motto: "Im Stillstand liegt die Chance."

Reise & Abenteuer

Reisepläne könnten sich ändern, wenn Ihre Energie nachlässt. Kürzere Ausflüge sind ideal, um Ihre Gesundheit zu schützen. Genießen Sie die Ruhe einer stillen Route und kehren Sie frühzeitig zurück, um Erschöpfung zu vermeiden.

Motto: "Die kürzeste Reise kann die tiefsten Einsichten bieten."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04