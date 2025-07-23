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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 20. Oktober 2026

Wassermann Tageshoroskop für 20.10.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.10.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einer kühlen Brise und wolkigem Himmel im Norden bei 8 °C, während die Mitte mit klaren 11 °C aufwartet. Im Süden bleibt es mild bei 13 °C und bewölkt. Heute gibt es keine landesweiten Feiertage, also nutze die Gelegenheit für persönliche Projekte.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Heute erwarten dich im Norden Wolken und 8 °C, in der Mitte klare 11 °C und im Süden 13 °C mit Wolken. Kein Feiertag heute – perfekt für ein wenig Me-Time.

Gesundheit & Mindset

Den ganzen Tag unter Beobachtung zu stehen, kann stressig sein. Gönn dir eine Auszeit und finde deine innere Ruhe.

Motto: "Selbstfürsorge ist der Schlüssel."

Beziehungskosmos & Karriere

Jemand in deinem Umfeld spürt, dass du ruhiger bist als sonst. Lass dir Zeit, deine Gefühle zu ordnen, bevor du antwortest. Dein beruflicher Druck kann sich auf dein Privatleben auswirken. Erkenne diese Verbindung und sprich ehrlich über deine Empfindungen.

Motto: "Ehrlichkeit schafft Raum für Wachstum."

Glücksmomente

Ein klarer Kopf bringt dir heute einen Vorteil. Analysiere die Fakten und handle entschlossen.

Motto: "Klarheit bringt Erfolg."

Bewegung & Abenteuer

Berufliche Reisen können heute besonders herausfordernd sein. Wähle Kleidung, in der du dich wohlfühlst, und bereite dich gut vor. Klarheit über dein Ziel lässt dich sicherer auftreten.

Motto: "Sichere Vorbereitung, souveränes Auftreten."

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04