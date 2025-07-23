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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 20. Oktober 2026

Skorpion Tageshoroskop für 20.10.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.10.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einer leichten Wolkendecke im Norden und klaren Bedingungen in der Mitte. Der Süden bleibt wolkig, bei Temperaturen zwischen 8 °C und 13 °C. Ein Feiertag steht heute nicht im Kalender, also kannst du dich ganz auf deine Pläne konzentrieren und den Herbst genießen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig bis klar, ideal für einen entspannten Herbstspaziergang.

Gesundheit & Mindset

Achte auf die Signale deines Körpers, besonders wenn du Worte zurückhältst. Sanfte Dehnübungen helfen, Spannungen zu lösen.

Motto: 'Ruhe bringt Kraft.'

Beziehungskosmos & Karriere

In deinem persönlichen Umfeld spürst du heute, dass Veränderungen nötig sind, um authentisch zu bleiben. Venus und Pluto fordern dich auf, Grenzen zu setzen, die dir Raum für Wachstum lassen. Im Beruf gelingt es dir, trotz innerer Spannungen, souverän zu bleiben. Setze auf klare Kommunikation und lass dich nicht von äußeren Einflüssen verunsichern.

Motto: 'Klarheit schafft Freiraum.'

Glücksmomente

Ein klug gesetztes Limit in deinem Privatleben kann unerwartete Möglichkeiten eröffnen. Bleibe konsequent in deinen Entscheidungen.

Motto: 'Grenzen setzen, Chancen finden.'

Reise & Adventure

Ein kleiner Ausflug kann dir helfen, Abstand von familiären Themen zu gewinnen. Wichtig ist, dass du mit klarem Kopf losfährst. Wähle ein Ziel, das dir Ruhe schenkt und neue Perspektiven öffnet.

Motto: 'Entfernung schafft Klarheit.'

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04