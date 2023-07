Irgendwie machen ja alle Arm-Training, aber machen sie es richtig? Schöne definierte Armmuskeln entstehen nicht durch ein bisschen Auf und Ab mit der Hantel, sondern durch das Zusammenspiel verschiedener Übungen. Wir zeigen dir, wie du deine Armmuskeln ideal zum Vorschein bringst. In der Bildergalerie findest du die 8 besten Moves!

Welche Muskeln muss ich für schlankere Arme trainieren? Beim Stichwort Arm-Training denken die meisten zuerst an den Bizeps. Dabei macht der Trizeps mit ca. 2/3 die weitaus größere Masse deines Oberarmes aus. Dieser sollte beim Arm-Training also definitiv nicht vergessen werden, er sorgt für eine straffe Armrückseite und genau dort liegt bei vielen Frauen ja die Problemzone "Winkearm" (ja, schlimmes Wort).

Nichtsdestotrotz sollte natürlich auch der Bizeps trainiert werden, er liegt an der Vorderseite deines Armes. Auch ein starker Schultermuskel gehört in den Plan, er kann die Arme schlanker wirken lassen. Um Fett an den Armen zu verlieren, solltest du besonders große Muskelgruppen am ganzen Körper trainieren, also beispielsweise das Gesäß, da der Musculus Maximus der größte Muskel deines Körpers ist. Muskeln sind wie Kraftwerke und verbrennen, je größer sie sind, mehr Energie und Fett.

Was sind die besten Armübungen für Frauen? Für das Arm-Training müssen es nicht immer schwere Gewichte sein, viele gute Armübungen kannst du auch ausschließlich mit deinem eigenen Körpergewicht ausführen. Für definierte Oberarme solltest du gezielte Armübungen mit High Intensity Übungen kombinieren, denn so trainierst du zwar deine Muskeln, aber verbrennst gleichzeitig Fett und machst die Muskulatur dadurch überhaupt erst sichtbar.

So genannte Compound-Übungen, die mehrere Muskelpartien gleichzeitig trainieren, solltest du ebenso einbauen. Je mehr trainierte Muskelmasse du hast, desto mehr Energie verbrennt dein Körper. Und je schneller du die Fettpolster an deinen Armen verbrennst, desto eher werden deine Armmuskeln sichtbar.

Wie oft sollte ich für straffe Arme trainieren? Muskeln wachsen ja bekanntlich während der Pausen. Ausreichend Regeneration ist daher enorm wichtig, um Erfolge zu erzielen. Fang jetzt also nicht an, von auf 100 jeden Tag Armtraining zu machen. Spätestens nach zwei Trainingstagen in Folge solltest du unbedingt einen Pause-Tag einlegen.

Wenn du dein Armtraining mit Cardio- oder HIIT-Einheiten abwechselst, hältst du die Regenerationszeiten ein und deine Muskeln können wachsen. Als Anfängerin reichen 2-3 mal die Woche aus, um erste Erfolge zu verzeichnen.

Mit welchen Übungen bekomme ich meine Arme nach starkem Gewichtsverlust wieder straff? In diesem Fall solltest du deiner Haut etwas Zeit geben, sich wieder zurückzubilden. Tut sie das nicht, kannst du deine Arme mit Muskelaufbau straffen. Du füllst also den Platz, den vorher das Fett eingenommen hat, mit Muskulatur wieder auf. Dadurch wirken deine Arme straffer und haben durch die Muskulatur eine schönere Form. Hier solltest du dich an Training mit Gewichten wagen, da du ja in erster Linie Muskelmasse aufbauen willst. Unser Kurzhantel-Trainingsplan zeigt dir, wie es geht!

Was brauche ich für das Arm-Workout? Für unsere Armübungen benötigst du folgende Tools:

Mit unseren 8 Übungen stärkst du deine Arme rundum, ohne viel Zeitaufwand. Selbst wenn du sonst lieber Beine trainierst: Diese Übungen sind alles, was du brauchst, um deine Arme zu definieren. Bereit? Dann klick dich durch unsere Bildergalerie und leg los!