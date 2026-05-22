Diese beste Sportarten für Frauen über 40

Mit 40 beginnt kein sportlicher Abstieg, sondern eine neue Phase, in der Training gezielter und effektiver wird. Dein Körper verändert sich, ja. Aber genau deshalb lohnt es sich jetzt besonders, aktiv zu bleiben.

Regelmäßige Bewegung hilft dir, Muskeln zu erhalten, deinen Stoffwechsel anzukurbeln und langfristig gesund zu bleiben. Und das Beste: Du hast heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, genau die Sportarten zu finden, die wirklich zu dir passen.

Warum Sport ab 40 wichtiger denn je ist Ab 40 verändern sich Stoffwechsel, Hormonhaushalt und Muskelmasse spürbar – ohne Training baust du schneller Muskeln ab und nimmst leichter zu. Genau hier setzt Sport an: Er hilft dir, diesen Prozessen aktiv entgegenzuwirken und deinen Körper leistungsfähig zu halten.

Laut Studien profitieren auch Einsteigerinnen stark: Selbst wer erst später mit Sport beginnt, kann ähnliche Fortschritte erzielen wie trainierte Personen. Bewegung verbessert zudem dein Herz-Kreislauf-System, deine Knochengesundheit und deine mentale Stärke.

Kurz gesagt: Es geht nicht mehr nur um Optik, sondern um langfristige Gesundheit und Lebensqualität.

Infobox: Was sich im Körper ab 40 verändert • Muskelmasse nimmt jährlich leicht ab

• Stoffwechsel wird langsamer

• Regeneration dauert länger

• Hormone beeinflussen Fettverteilung stärker



Gute Nachricht: Regelmäßiges Training kann all das positiv beeinflussen

Diese Sportarten passen jetzt besonders gut zu dir Welchen Sport du machen solltest, hängt in erster Linie von deinem Ziel ab. Möchtest du abnehmen, Muskeln aufbauen, beweglicher werden oder einfach nur rundum fit? Oder suchst du nach etwas, was dir Spaß macht und soziale Kontakte fördert? Eins steht fest: Die Auswahl ist riesig! Denn kaum eine Sportart würden wir für Ü40er kategorisch ausschließen.

Die Klassiker sind Schwimmen, Radfahren, Crosstrainer, Nordic Walking, Aqua Fitness oder Yoga. Diese Sportarten haben alle etwas gemeinsam: Sie sind gesund und die Verletzungsgefahr ist gering, optimal, also für Frauen im fortschreitenden Alter!

Auch das alles kannst noch mit 40 machen:

1 BAZA Production/Shutterstock

Pilates Der Geheimtipp für Fitness und Wohlbefinden mit 40: Pilates! Dieses Power-Workout stärkt nicht nur deine Körpermitte, sondern deinen ganzen Körper. Plus: Pilates strafft deine Muskeln, verbessert deine Haltung und schenkt dir Energie pur. Sanfte Bewegungen werden zu einem super intensiven Core-Workout kombiniert. Das bestätigt auch eine Studie: Demnach verbesserte sich bei den Testpersonen im fortschreitenden Alter die Beweglichkeit, Kraft und die Stimmung. 2 Troyan/Shutterstock

Kraftsport Um altersbedingtem Muskelabbau entgegenzuwirken, ist regelmäßiges Krafttraining der Schlüssel! Außerdem heizt es deinem Stoffwechsel ordentlich ein und kann so der Gewichtszunahme entgegenwirken. Auch zur Osteoporose-Prävention ist das Training mit Gewichten ein effektives Mittel. Also ab ins Gym! 3 Monkey Business Images/Shutterstock

Boxen Das wird dich vielleicht überraschen, aber Boxen ist die ideale Sportart für eine Frau im besten Alter. Keine Sorge, du sollst niemandem auf die Nase hauen und dich auch nicht selbst im Ring vermöbeln lassen. Wir reden hier von Fitnessboxen: eine super effektive Möglichkeit, dich vielseitig fit und aktiv zu halten. Boxen schult die Koordination, den Gleichgewichtssinn und trainiert Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Noch dazu macht es jede Menge Spaß und die Kalorien verbrennen sich fast von allein. 4 BearFotos/Shutterstock

Tanzen Schwing deine Hüfte, denn das macht nicht nur jede Menge Spaß, sondern fördert deine Gesundheit in vielerlei Hinsicht. Und hier reden wir nicht nur von körperlicher Gesundheit: Tanzen macht glücklich, und das belegen Studien! Außerdem verbrennst du Kalorien und merkst es kaum. Ganz egal ob, Standardtanz, Fitnesstanzen wie Zumba, Contemporary oder Hiphop. Probier es aus und finde deinen Tanzstil. 5 baranq/Shutterstock

Mobility Du fühlst dich irgendwie eingerostet? Wenn du nicht deinen kompletten Bewegungsumfang nutzt, wird er mit der Zeit weniger, und du wirst unbeweglicher. Mobility-Training geht dagegen vor: Du nutzt deine Muskulatur aktiv, um in die Dehnung zu kommen. Ganz egal ob Rücken, Hüfte, Schultern oder Knie, beweglich zu sein, kann viele Dinge im Alltag erleichtern.

Neue Sportarten ab 40 sinnvoll starten Welchen Sport du wählst, das hängt von deiner körperlichen Verfassung ab. Bist du topfit? Dann mach, worauf du Lust hast! Auch Ballsport und Kontaktsportarten musst du nicht von vornherein ausschließen, auch wenn es mit zunehmendem Alter immer schwerer wird, koordinativ anspruchsvolle Bewegungen neu zu erlernen. Hast du Probleme mit den Knien, dem Rücken oder dem Blutdruck? Dann solltest du das bei der Wahl deiner Sportart berücksichtigen. Im besten Fall besprichst du dich mit einem Orthopäden, einer Orthopädin, deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin. Er oder sie kann am besten einschätzen, was sich bei deiner individuellen Gesundheitslage empfiehlt.

Grundsätzlich eignen sich Schwimmen, Pilates oder Walken fast immer. Auch mit Krafttraining kannst du jederzeit, in jedem Alter, bei jeder Statur oder auf jedem Fitnessniveau beginnen. Denn hier geht es nicht darum, schneller, besser oder stärker als andere zu sein, sondern darum, deine ganz individuellen Ziele zu verfolgen. Wichtig ist, dass du die Trainingsintensität langsam steigerst und den Fokus zu Beginn auf die richtige Ausführung legst. Dafür kannst dir einen Trainer an deine Seite holen.

So bleibst du auch mit 40+ fit und leistungsfähig Fit werden (und bleiben) ist keine Frage des Alters, sondern der Gewohnheiten. Entscheidend ist, dass du regelmäßig trainierst und deinen Körper sinnvoll forderst. Auch im höheren Alter lassen sich durch Training vergleichbare Fortschritte erzielen wie bei langjährig Aktiven.

Wichtig für dich:

Regelmäßigkeit schlägt Intensität

Kombination aus Kraft und Ausdauer

ausreichend Regeneration Wie viel Sport pro Woche wirklich sinnvoll ist Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfiehlt tägliche Bewegung. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag Sport machen musst, aber dass du deinen Alltag aktiv gestalten solltest. Nimm die Treppe, fahr mit dem Fahrrad oder mache längere Spaziergänge. 10.000 Schritte am Tag empfiehlt die WHO für ein gesundes Leben sowie mindestens 150 bis 300 Minuten Sport pro Woche. Wenn du mit dem Sport beginnst, empfehlen wir 2 bis 3 Einheiten die Woche. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, bis zu 5 Einheiten pro Woche unterzubringen. Versuche aber spätestens nach 2 Trainingstagen in Folge einen Pausentag einzulegen.

Du möchtest dir eine tägliche Sportroutine angewöhnen und zum Beispiel jeden Morgen eine Runde Yoga machen? Auch kein Problem, wenn die Einheiten nicht zu intensiv sind und dein Körper an die Belastung gewöhnt ist, spricht nichts gegen tägliches Training. Ganz im Gegenteil: Eine japanische Studie zeigte, dass tägliche kurze Einheiten einen größeren Effekt auf Performance und Muskelwachstum generierten, als ein langes Training pro Woche. Auch zum Abnehmen sind laut einer im "British Journal of Sports Medicine" veröffentlichten Studie regelmäßige kurze Einheiten hilfreicher, als nur 2-mal pro Woche für eine Stunde zu schwitzen.

Dein Beispiel-Trainingsplan ab 40 im Überblick Ein strukturierter Trainingsplan hilft dir dabei, langfristig motiviert zu bleiben und alle wichtigen Bereiche abzudecken. Je nach Ziel kannst du deinen Fokus leicht verschieben:

Idealerweise kombinierst du mehrere Trainingsarten miteinander. So profitierst du von den jeweiligen Vorteilen und bleibst ganzheitlich fit.

Die wichtigsten Regeln für dein Training ab 40 Damit dein Training wirklich effektiv ist, kommt es weniger auf einzelne Übungen an, sondern auf ein paar grundlegende Prinzipien. Steigere dich langsam, statt dich zu überfordern, und achte besonders auf eine saubere Technik – sie schützt dich vor Verletzungen und sorgt für bessere Ergebnisse.

Genauso wichtig ist die Regeneration: Dein Körper braucht Zeit, um sich anzupassen. Und nicht zuletzt solltest du immer auf deine Körpersignale hören. Schmerzen sind kein Zeichen von Fortschritt, sondern ein Warnsignal.

Am Ende gilt: Dein Körper ist kein Gegner, den du bezwingen musst, sondern dein wichtigster Trainingspartner.

Zusammengefasst bedeutet das für dich:

tägliche Bewegung in Form von Spaziergängen, Radtouren etc.

150 bis 300 Minuten Sport pro Woche

2 bis 5 Workouts/Trainingseinheiten die Woche

nach 2 Trainingstagen in Folge einen Tag Pause machen

kurze tägliche Einheiten bevorzugen Extra-Tipp: Ernährung ab 40 – darauf kommt es anMit zunehmendem Alter wird die Ernährung noch wichtiger für deine Fitness. Achte vor allem auf ausreichend Protein, um Muskelabbau vorzubeugen, sowie auf eine ausgewogene Mischung aus gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten. Je aktiver du bist, desto gezielter sollte auch deine Ernährung sein, denn sie ist die Basis für Energie, Regeneration und langfristigen Trainingserfolg.

FAQ: Sport und Training für Frauen ab 40 Welche Sportart ist ab 40 am effektivsten? Eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauer ist am effektivsten, da sie sowohl Muskeln aufbaut als auch die Fettverbrennung unterstützt. Kann ich mit 40 noch richtig fit werden? Ja, absolut. Studien zeigen, dass auch Einsteigerinnen deutliche Fortschritte erzielen können. Ist Krafttraining wirklich wichtig? Ja. Es hilft, Muskelabbau zu verhindern und den Stoffwechsel aktiv zu halten. Wie oft sollte ich trainieren? Optimal sind 2 bis 5 Einheiten pro Woche – ergänzt durch Bewegung im Alltag. Welche Sportarten sollte ich vermeiden? Keine pauschal – entscheidend ist, dass du sie an dein Fitnesslevel anpasst.