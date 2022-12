Anzeige Die besten Smart-Hula-Hoops im Vergleich Welcher Smart-Hula-Hoop ist der Beste für mich?

Du liebst es, die Hüfte zu schwingen und möchtest dabei gleichzeitig ein paar Kilos an Gewicht verlieren? Dann ist ein Smart-Hula-Hoop genau das richtige für dich. Wir haben die besten Modelle für dich verglichen.

Ein Smart-Hula-Hoop ist die einfachere und effektivere Alternative zu einem normalen Hula-Hoop-Reifen. Er ist ein beliebtes Trainingsgerät, denn mit einem Hula-Hoop kannst du Spaß an der Bewegung mit effizientem Kalorienverbrauch verbinden. Die meisten Hula-Hoops sind dabei zusätzlich mit einem Schwerkraftball ausgestattet, was die Drehung des Reifens vereinfacht und gleichzeitig zu einem zusätzlichen Kalorienverbrauch führt. Außerdem besitzen Smart-Hula-Hoops auf der Innenseite 360-Grad-Massagenoppen, die deinen Taillenbereich bei jeder Umdrehung massieren und damit die Durchblutung von Haut und Bindegewebe stimulieren und straffen.

Was wird mit einem Smart-Hula-Hoop trainiert?

Mit einem Smart-Hula-Hoop wird dein ganzer Körper trainiert, denn um den Ring um deine Hüften kreise zu lassen musst du deinen gesamten Körper in Bewegung versetzen. Aus diesem Grund ist der Kalorienverbrauch beim Training mit dem Hula-Hoop so hoch. Du kannst innerhalb von einer Woche bis zu 800 Kalorien zusätzlich verbrennen, wenn du täglich für eine halbe Stunde trainierst. Dabei stärkst du deine Bauchmuskulatur, trainierst deine Beine und den Po, während gleichzeitig Koordination und Beweglichkeit geschult werden. Durch die Massagenoppen im Inneren des Reifens wird dein Taillenbereich massiert, was zu einer verstärkten Durchblutung des Bindegewebes und damit einer Straffung der Haut führt.

Wie wird mit einem Smart-Hula-Hoop trainiert?

Hast du noch keinerlei Erfahrung mit einem Smart-Hula-Hoop, solltest du darauf achten, dass du zu Beginn deine Beine hüftbreit auf den Boden stellst und sich genügend Platz um dich herum befindet, sodass auch der Schwerkraftball frei schwingen kann. Dann legst du den Hula-Hoop um deine Taille und schließt die Verbindung mit einem Klick. Im nächsten Schritt wirfst du den Schwerkraftball zur Seite und beginnst den Ball um deinen Körper kreisen zu lassen, indem du deine Hüfte erst langsam und dann immer schneller kreisförmig rotieren lässt. Achte darauf, dass du Bauch und Po anspannst, um den Effekt zu erhöhen. Halte deine Arme während dem Kreisen auf Höhe von Brust oder Kopf und nutze sie, um einen gleichmäßigen Hüftschwung zu erzeugen. Es benötigt ein wenig Übung, um den Schwerkraftball wirklich regelmäßig kreisen lassen zu können, du wirst aber schnell merken, wie du von Mal zu Mal besser wirst.

Zubehör

Ein Smart-Hula-Hoop sind im Normalfall mit einem Schwerkraftball ausgestattet, welcher sich bei einigen Geräten wahlweise entfernen lässt. Du kannst also je nach Trainingslevel wählen, ob du mit oder ohne Schwerkraftball trainieren möchtest. Einige Smart-Hula-Hoops werden mit einer Trainingsanleitung geliefert, welche besonders Anfängern hilfreiche Tipps liefern, um ohne Probleme mit dem Training zu starten. Eine Tragetasche ermöglicht dir überdies deinen Smart-Hula-Hoop geschützt zu verstauen, ohne dass ungenutzte Steckelemente oder anderes Zubehör verloren gehen kann. Weiteres Zubehör wie ein Springseil wird dein Training abwechslungsreich und vielseitig gestalten.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Smart-Hula-Hoop besonders achten?

Beim Kauf eines Smart-Hula-Hoops solltest du darauf achten, dass der Reifen für deinen Hüftumfang geeignet ist und sich in der Größe verstellen lässt. Meist wird in der Beschreibung angegeben, wie groß der maximale Hüftumfang sein sollte, um effektiv mit dem Hula-Hoop trainieren zu können. Wichtig ist außerdem, dass die Massagenoppen nicht zu hart sind, um Druckstellen zu vermeiden.

Smart-Hula-Hoops sind aus mehreren Segmenten zusammengesetzt, welche in der Anzahl stark variieren. Je mehr Segmente ein Hula-Hoop besitzt, desto variabler kannst du seine Größe anpassen. Meist bestehen die Segmente aus steckbaren Elementen, welche sich mit wenigen Handgriffen auseinander bauen und wieder zusammenstecken lassen. Möchtest du dich voll und ganz auf die Ausführung deiner Bewegungen konzentrieren, ist es hilfreich einen Smart-Hula-Hoop mit Timer und Umdrehungszähler zu wählen. Hula-Hoop mit Bewegungszähler sind mit einem kleinen Display ausgestattet, auf welchem du Zeit und Umdrehung oder zum Teil sogar deine bereits verbrauchten Kalorien ablesen kannst.

Diese Smart-Hula-Hoops haben wir für dich verglichen

Mit diesem Smart-Hula-Hoop lassen sich nicht nur mit Spaß Kalorien verbrennen, denn du bekommst gleichzeitig auch eine 360-Grad-Massage. Zusätzlich wird die Durchblutung gefördert und deine Muskulatur gestärkt. Der Hula-Hoop besteht aus 16 abnehmbaren Teilen, sodass du ihn perfekt an deinen Körperumfang anpassen kannst. Dank der automatischen Zählung kannst du dich voll auf das Training konzentrieren und auf dem LED-Display ablesen, wie viele Rotationen der Hula Hoop bereits zurückgelegt hat.

Gewicht: 1,86 kg

Marke: Yottent

LED-Display: ✅

Lieferumfang: Hula-Hoop mit Schwerkraftball

Max. Taillenumfang: 122 cm

Abnehmbare Segmente: 16

Der Smart-Hula-Hoop ist mit einem Verbindungssystem ausgestattet, welches es dir ermöglicht, den Reifen in Sekundenschnelle umzubauen und an deinen Taillenumfang anzupassen. Mit der LED-Anzeige und dem Timer kannst du deine Trainingszeiten einstellen sowie die Runden und Anzahl der verbrauchten Kalorien einsehen. Der am Reifen befestigte Schwungball mit einem Gewicht von 330 Gramm sorgt für ein intensives Training. Zusätzlich zum Hula-Hoop sind außerdem eine Transporttasche zum Umhängen und ein Springseil, sowie ein Handbuch für einen einfacheren Trainingseinstieg im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 1,6 kg

Marke: Yalilia

LED-Display: ✅

Lieferumfang: Hula-Hoop mit Schwerkraftball, Springseil, Umhängetasche, Handbuch

Max. Taillenumfang: 100 cm

Abnehmbare Segmente: 12

Mit dem Smart-Hula-Hoop kannst du Rückenschmerzen vorbeugen und deine Beweglichkeit trainieren. Er eignet sich für Personen mit einem Taillenumfang von bis zu 120 Zentimetern und kann dank der abnehmbaren Segmente und der dadurch individuell einstellbaren Größe auch von Kindern verwendet werden. Durch das zusätzliche Gewicht der Schwerkraftkugel wird das Training intensiviert und der Kalorienverbrauch erhöht. Mit den Massagenoppen wird zudem deine Taille massiert und die Durchblutung von Haut und Bindegewebe gesteigert.

Gewicht: 1,45 kg

Marke: LEAFIA

LED-Display: ❌

Lieferumfang: Hula Hoop mit Schwerkraftball

Max. Taillenumfang: 120 cm

Abnehmbare Segmente: 24

Der Smart-Hula-Hoop-Reifen mit 360-Grad-Massagenoppen lässt sich einfach und schnell auf die passende Größe einstellen. Dazu werden einzelne Elemente der 24 Steckmodule entnommen und anschließend wieder zusammengesteckt. Das Gewicht des Schwerkraftballs kann an das jeweilige Trainingslevel angepasst werden, indem ein bis vier Gewichtsblöcke eingesetzt werden können. Die Massagenoppen mit Silikonbeschichtung sorgen während des Trainings mit dem Hula-Hoop für eine sanfte Massage des Taillenbereichs.

Gewicht: 1,51 kg

Marke: HuaMulan

LED-Display: ❌

Lieferumfang: Hula Hoop mit Schwerkraftball

Max. Taillenumfang: Keine Angabe

Abnehmbare Segmente: 24

Dieser Smart-Hula-Hoop ist in verschiedenen Designs erhältlich und wird inklusive eines Schwerkraftballes aus weichem Gummi und einer Anleitung geliefert. Er eignet sich für Personen mit einem Taillenumfang von 60 bis 112 Zentimetern und kann, falls nötig, erweitert werden. Auf der Innenseite befinden sich 360 Massageknoten, welche dafür sorgen, dass deine Taille sanft massiert und so die Blutzirkulation in diesem Bereich stimuliert wird.

Gewicht: 1,51 kg

Marke: Swiss Activa+

LED-Display: ✅

Lieferumfang: Hula Hoop mit Schwerkraftball

Max. Taillenumfang: 112 cm

Abnehmbare Segmente: 16

Der Smart-Hula-Hoop mit 27 abnehmbaren Segmenten und einem Schwerkraftball mit einem Gewicht von 370 Gramm eignet sich hervorragend für das Training auf einer kleinen Fläche. Außerdem kann mit dem Reifen beinahe an jedem Ort trainiert werden. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass der Schwerkraftball keine anderen Personen oder Gegenstände wie Möbel berührt. Um die Größe des Hula-Hoops zu verändern, lassen sich einzelne Segmente entfernen. Er eignet sich für Personen mit einem Taillenumfang von 55 bis 130 Zentimetern.

Gewicht: 1,62 kg

Größe: Keine Angabe

Marke: FITODO

LED-Display: ❌

Lieferumfang: Hula Hoop mit Schwerkraftball

Max. Taillenumfang: 130 cm

Abnehmbare Segmente: 27

Was ist der Unterschied zwischen einem Smart-Hula-Hoop und einem normalen Hula-Hoop?

Ein Smart-Hula-Hoop ist ein effektives Trainingsgerät und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Der Smart-Hula-Hoop kann im Gegensatz zu einem normalen Hula-Hoop in seiner Größe angepasst werden. Beim Training kann der Smart-Hula-Hoop zudem nicht von der Hüfte rutschen, was bei einem normalen Hula-Hoop insbesondere bei Anfängern oft ein großes Problem ist. Die meisten Smart-Hula-Hoops sind mit einem sogenannten Schwerkraftball ausgestattet, welcher dafür sorgt, dass zusätzliche Kalorien verbrannt werden. Einige Smart-Hula-Hoops verfügen über einen digitalen Umdrehungszähler inklusive Timer, welcher dir ermöglicht, dein Training zu überwachen und Fortschritte zu dokumentieren.

Verliert man mit einem Smart-Hula-Hoop Bauchfett?

Das Training mit einem Smart-Hula-Hoop kann durch das zusätzliche Verbrennen von Kalorien zur Gewichtsreduktion führen und somit Bauchfett reduzieren. Neben dem Training mit dem Hula-Hoop ist dabei eine ausgewogene und an das Training angepasste Ernährung ausschlaggebend. Um eine langfristige Fettreduktion zu bewirken, solltest du dir Rat bei einer Fachperson für Ernährung und Training einholen.

Ein Smart-Hula-Hoop ermöglicht ein effektives Training, ohne dass der Reif, wie bei einem normalen Hula-Hoop herunterfallen kann. Er besteht aus vielen abnehmbaren Segmenten und ist mit angenehmen Massagenoppen ausgestattet. Du kannst ihn perfekt an deinen Taillenumfang anpassen und je nach Segmentanzahl des Hula-Hoop kann sogar die ganz Familie damit trainieren.