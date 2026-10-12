Power Walking oder Joggen: Was verbrennt mehr Fett – und was macht schneller fit?

Musst du joggen, um fit zu werden und Körperfett abzubauen? Nein. Auch zügiges Gehen ist effektives Cardiotraining – vorausgesetzt, Tempo und Dauer stimmen. Joggen fordert Herz und Kreislauf zwar stärker und verbraucht in derselben Zeit meist mehr Kalorien. Power Walking belastet den Körper dafür weniger und lässt sich häufig einfacher in den Alltag integrieren.

Welche Variante besser zu dir passt, hängt also von deinem Ziel ab – und davon, welches Training du regelmäßig absolvieren möchtest.

Was ist der Unterschied zwischen Power Walking und Joggen? Power Walking ist bewusst schnelles Gehen. Anders als beim Joggen bleibt dabei immer mindestens ein Fuß am Boden. Das reduziert die Stoßbelastung und macht das Training für viele Menschen leichter zugänglich.

Ein Richtwert für zügiges Walking sind etwa 4,8 Kilometer pro Stunde oder mehr. Wichtiger als eine bestimmte Geschwindigkeit ist jedoch deine individuelle Belastung: Dein Puls steigt, du atmest deutlich schneller, kannst dich aber noch in kurzen Sätzen unterhalten.

Beim Joggen gibt es dagegen eine kurze Flugphase, in der beide Füße den Boden verlassen. Das erhöht Intensität und Energieverbrauch, bedeutet aber auch mehr Belastung für Muskeln, Sehnen und Gelenke.

Power Walking oder Joggen: Was ist besser? Personal Trainerin Kate Rowe-Ham, Gründerin von 'Owning Your Menopause', empfiehlt Power Walking nahezu allen, die ihre Ausdauer verbessern möchten. Das Training ist vergleichsweise gelenkschonend, lässt sich gut dosieren und erschöpft meist weniger als eine Laufeinheit. Wer zügig genug geht, absolviert dabei kein gemütliches Spazierengehen, sondern wirksames Cardiotraining.

Joggen bietet hingegen mehr Trainingsreiz in kürzerer Zeit. Es erhöht den Energieverbrauch, fordert Herz und Lunge stärker und setzt durch die höhere mechanische Belastung zusätzliche Reize für die Knochen. Dafür benötigt der Körper meist mehr Regeneration – und der Einstieg kann schwerer fallen.

Welche Trainingsform besser ist, lässt sich daher nicht pauschal beantworten:

Power Walking punktet bei Zugänglichkeit, Alltagstauglichkeit und geringer Belastung.

punktet bei Zugänglichkeit, Alltagstauglichkeit und geringer Belastung. Joggen ist im Hinblick auf Zeit, Intensität und Kalorienverbrauch effizienter.

ist im Hinblick auf Zeit, Intensität und Kalorienverbrauch effizienter. Eine Kombination aus beidem kann die Vorteile beider Trainingsformen verbinden. Was eignet sich besser zum Abnehmen? Rein rechnerisch liegt Joggen beim Kalorienverbrennen vorn: Da die Belastung höher ist, verbrauchst du in derselben Zeit normalerweise mehr Energie als beim Walking. Wie groß der Unterschied ausfällt, hängt unter anderem von Tempo, Körpergewicht, Strecke und Trainingszustand ab. Eine große Studie mit fast 50.000 Menschen untersuchte über 6 Jahre, wie sich Gehen und Laufen auf das Körpergewicht auswirkten. Insbesondere bei Leuten mit hohem Gewicht war Laufen pro verbrauchter Energie mit stärkerem Abnehmen verbunden. Zügiges Gehen half jedoch ebenfalls dabei, einer schleichenden Gewichtszunahme im mittleren Alter entgegenzuwirken.

Für deinen Alltag ist ein anderer Faktor häufig wichtiger: Konstanz. Ein theoretisch besonders effektives Workout bringt wenig, wenn es dich überfordert und du nach kurzer Zeit aufhörst. Wenn du 4-mal pro Woche walkst, aber nur alle paar Wochen joggen würdest, kann Power Walking langfristig die bessere Wahl sein.

Außerdem gilt: Weder Walking noch Joggen bauen automatisch Körperfett ab. Entscheidend ist eine längerfristig negative Energiebilanz. Bewegung erhöht deinen Verbrauch und kann beim Abnehmen helfen, sollte aber mit einer ausgewogenen Ernährung kombiniert werden.

Kurz gesagt: Joggen verbraucht pro Minute meist mehr Kalorien. Power Walking lässt sich dafür oft häufiger und länger absolvieren. Für den Fettabbau gewinnt die Trainingsform, die du dauerhaft durchhältst und die zu einer passenden Ernährung ergänzt wird.

Welche Variante verbessert die Fitness schneller? Wenn du in möglichst kurzer Zeit deine Ausdauer steigern möchtest, ist Joggen normalerweise effektiver. Durch die höhere Intensität werden Herz und Lunge stärker gefordert. Dein Körper muss mehr Sauerstoff bereitstellen und lernt, Belastungen effizienter zu bewältigen.

Power Walking bietet dennoch einen großen Teil der gesundheitlichen Vorteile von Ausdauertraining. Regelmäßiges zügiges Gehen kann:

das Herz-Kreislauf-System stärken

die Blutzuckerregulation unterstützen

die Stimmung verbessern

die Ausdauer erhöhen

den Blutdruck positiv beeinflussen

und die allgemeine Aktivität im Alltag steigern Orientieren kannst du dich an den allgemeinen Bewegungsempfehlungen: Erwachsene sollten pro Woche mindestens 150 Minuten Ausdauertraining mit moderater Intensität oder 75 Minuten mit hoher Intensität absolvieren. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Ergänzend werden mindestens zwei Einheiten Krafttraining empfohlen.

Bauen Power Walking und Joggen Muskeln auf? Walking und Joggen beanspruchen insbesondere Waden, Oberschenkel und Gesäß. Einsteigerinnen können dadurch ihre lokale Muskelausdauer verbessern und anfangs möglicherweise auch etwas Kraft gewinnen. Für einen ausgeprägten Muskelaufbau reichen beide Aktivitäten jedoch nicht aus.

Dafür benötigst du Krafttraining mit einer schrittweisen Steigerung der Belastung. Zwei bis drei Einheiten pro Woche sind eine gute Ergänzung – besonders, wenn du Muskeln und Knochen langfristig stärken möchtest. Bergauf-Walking und Laufen an Steigungen erhöhen zwar den Reiz für Beine und Gesäß, ersetzen aber ebenfalls kein systematisches Krafttraining.

Wann ist Power Walking die bessere Wahl?

gettyimages/dragana99 Zügiges Gehen bringt den Kreislauf in Schwung, schont die Gelenke und eignet sich für nahezu jedes Fitnesslevel.



Power Walking eignet sich besonders für den Einstieg oder nach einer längeren Trainingspause. Auch wenn du deine Gelenke weniger belasten, dich aktiv vom Krafttraining erholen oder trotz wenig Energie in Bewegung bleiben möchtest, ist zügiges Gehen eine gute Option. In den Wechseljahren lässt sich die Intensität zudem flexibel an Tagesform und mögliche Beschwerden anpassen.

Wann ist Joggen die bessere Wahl?

gettyimages/Zorica Nastasic Joggen fordert Herz und Lunge stärker und verbrennt in derselben Zeit meist mehr Kalorien als Walking.



Joggen eignet sich, wenn du in kurzer Zeit einen höheren Trainingsreiz setzen und deine Ausdauer schneller verbessern möchtest. Voraussetzung ist, dass du die höhere Belastung gut verträgst und dich ausreichend erholst. Nach einer längeren Laufpause solltest du langsam beginnen – idealerweise mit kurzen Lauf- und Gehintervallen.

Infobox: Die wichtigste EntscheidungshilfeDie Trainingsart, die du 4-mal pro Woche gerne ausführst, ist meist wertvoller als die vermeintlich effektivere Methode, die du nur einmal schaffst oder nach zwei Wochen wieder aufgibst.

6 Mythen über Walking und Joggen Rund ums Walken und Joggen halten sich hartnäckige Irrtümer – wir klären die 6 häufigsten auf.

1. "Walking ist kein richtiges Training" Doch – sofern du zügig genug unterwegs bist. Eine Untersuchung mit Frauen zwischen 45 und 50 Jahren deutet darauf hin, dass bereits mindestens 3 schnelle 30-minütige Walking-Einheiten pro Woche die Knochendichte fördern können.

Ob die Intensität stimmt, erkennst du nicht allein an deinem Tempo. Dein Herzschlag sollte sich beschleunigen und deine Atmung spürbar schwerer werden. Gespräche sind noch möglich, aber nicht mehr vollkommen mühelos.

2. "Nur anstrengendes Training bringt etwas" Du musst dich nicht bis zur völligen Erschöpfung bringen, um Fortschritte zu erzielen. Moderates Ausdauertraining hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile und ist häufig leichter regelmäßig durchzuhalten.

Nutze den Sprechtest: Kannst du dich noch in ganzen, aber nicht mehr endlosen Sätzen unterhalten, trainierst du wahrscheinlich mit moderater Intensität. Bei hoher Intensität sind meist nur noch wenige Worte am Stück möglich.

3. "Joggen macht die Knie kaputt" Joggen belastet den Körper stärker als Gehen, führt aber nicht automatisch zu Knieschäden. Die mechanische Belastung ist zunächst ein Trainingsreiz, an den sich ein gesunder Körper bei angemessener Dosierung anpassen kann.

Probleme entstehen eher, wenn Umfang und Tempo zu schnell steigen, die Regeneration fehlt oder bereits Beschwerden bestehen. Beginne deshalb mit kurzen Einheiten und erhöhe zunächst die Dauer, bevor du schneller läufst.

Bei Schmerzen, Schwellungen oder anhaltenden Beschwerden solltest du das Training pausieren und medizinischen oder physiotherapeutischen Rat einholen.

4. "Du brauchst jeden Tag 10.000 Schritte" Die Zahl von 10.000 Schritten ist kein universeller medizinischer Grenzwert. Auch weniger Schritte können deiner Gesundheit zugutekommen – besonders dann, wenn du dein bisheriges Aktivitätsniveau steigerst.

Neben der Schrittzahl zählen Tempo, Dauer und Regelmäßigkeit. Ein zügiger 20-minütiger Spaziergang kann dein Herz-Kreislauf-System stärker fordern als viele sehr langsam gesammelte Schritte.

5. "Laufen reicht für starke Knochen" Joggen setzt durch die Stoßbelastung wichtige Reize für die Knochen. Für einen möglichst umfassenden Schutz – insbesondere nach der Menopause – solltest du Ausdauertraining jedoch mit Krafttraining kombinieren.

Auch Walking ist eine gewichttragende Aktivität und daher keineswegs nutzlos. Je nach körperlichen Voraussetzungen können zusätzlich Treppen, Steigungen und etwas schneller ausgeführte Abschnitte den Reiz erhöhen.

6. "Walking ist nur etwas für Anfängerinnen" Walking kann ein vollwertiges Haupttraining sein. Je schneller und länger du gehst, desto anspruchsvoller wird die Einheit. Steigungen und Intervalle erhöhen die Intensität zusätzlich.

Auch trainierte Frauen können Power Walking gezielt einsetzen – beispielsweise als aktive Erholung, längere Ausdauereinheit oder gelenkschonende Alternative zum Laufen.

Dein Power-Walking-Workout für den Einstieg Für den Einstieg eignet sich ein einfaches Intervalltraining, bei dem du zwischen deinem normalen Gehtempo und kurzen, schnellen Abschnitten wechselst.

Das 25-Minuten-Workout 5 Minuten: locker gehen und allmählich schneller werden 2 Minuten: zügig gehen 30 Sekunden: so schnell gehen, dass du deutlich schwerer atmest Wechsel aus 2 Minuten zügigem und 30 Sekunden sehr schnellem Gehen 6-mal wiederholen 5 Minuten: Tempo reduzieren und locker ausgehen Wenn dir die schnellen Abschnitte noch zu anstrengend sind, beginnst du mit 3 bis 5 Wiederholungen. Später kannst du die Zahl der Intervalle oder die Dauer der schnellen Phasen erhöhen.

Alternative: Training gegen die Uhr Gehe 30 Minuten lang zügig und notiere, welche Strecke du zurückgelegt hast. Versuche beim nächsten Mal, bei ähnlicher Anstrengung etwas weiter zu kommen. Achte darauf, nicht jedes Training zu einem Wettkampf zu machen – kleine Fortschritte reichen.

Die richtige Technik beim Power Walking Mit der passenden Haltung kannst du schneller gehen, ohne unnötig Energie zu verschwenden:

Richte den Oberkörper auf, ohne ins Hohlkreuz zu fallen

Schau einige Meter nach vorn statt direkt auf den Boden

Beuge die Ellenbogen ungefähr im rechten Winkel

Schwinge die Arme aktiv vor und zurück

Setze den Fuß kontrolliert auf und rolle nach vorn ab

Mache eher kurze, schnelle als übertrieben lange Schritte

Halte Schultern, Hände und Gesicht möglichst locker Zu lange Schritte bremsen dich häufig ab und können die Belastung erhöhen. Steigere lieber deine Schrittfrequenz.

Dein Jogging-Workout für den Einstieg Der Wechsel zwischen Joggen und Gehen gewöhnt deinen Körper schrittweise an die neue Belastung.

Das 24-Minuten-Workout 5 Minuten: zügig gehen und aufwärmen 1 Minute: locker joggen 2 Minuten: gehen Den Wechsel aus Joggen und Gehen achtmal wiederholen Anschließend einige Minuten locker ausgehen Das Lauftempo sollte so niedrig sein, dass du dich noch in kurzen Sätzen unterhalten kannst. Es geht zunächst nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, die Laufabschnitte entspannt und kontrolliert zu absolvieren.

Wenn dir eine Minute Joggen zu viel ist, beginne mit 20 oder 30 Sekunden. Fühlt sich das Workout nach einigen Einheiten leicht an, kannst du zunächst die Laufphasen verlängern und erst später das Tempo erhöhen.

So steigerst du dein Training Erhöhe nicht gleichzeitig Dauer, Tempo und Häufigkeit. Eine mögliche Entwicklung sieht so aus:

Bleibe bei jeder Stufe so lange, bis du dich während des Trainings kontrolliert fühlst und dich anschließend gut erholst. 2 bis 3 Laufeinheiten pro Woche reichen für den Einstieg meist aus.

Kannst du Power Walking und Joggen kombinieren? Du musst dich nicht dauerhaft für eine Methode entscheiden. Eine Kombination kann sogar besonders sinnvoll sein: Joggen setzt einen kurzen, intensiveren Reiz, Walking sammelt zusätzliche Ausdauerzeit bei geringerer Belastung.

Ein einfacher Wochenplan könnte so aussehen:

Montag: 30 bis 45 Minuten Power Walking

30 bis 45 Minuten Power Walking Mittwoch: Lauf-Geh-Intervalle

Lauf-Geh-Intervalle Freitag: Ganzkörper-Krafttraining

Ganzkörper-Krafttraining Samstag oder Sonntag: 45 bis 60 Minuten lockeres Walking

45 bis 60 Minuten lockeres Walking an einem weiteren Tag: zweite Krafteinheit Passe den Plan an deine Erfahrung und Erholung an. Insbesondere zu Beginn solltest du nicht jede Einheit intensiv gestalten.

FAQ: Häufige Fragen zu Power Walking und Joggen Was verbrennt mehr Kalorien? Bei gleicher Dauer meist Joggen, da die Intensität höher ist. Power Walking lässt sich dafür oft länger durchhalten. Kann ich mit Power Walking abnehmen? Ja. Es erhöht den Kalorienverbrauch und kann in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung beim Abnehmen helfen. Wie schnell sollte ich beim Power Walking sein? Als Richtwert gelten etwa 4,8 km/h. Entscheidend ist, dass Puls und Atmung steigen, du aber noch kurze Sätze sprechen kannst. Was eignet sich besser für Anfängerinnen? Power Walking und Lauf-Geh-Intervalle ermöglichen einen sanften Einstieg. Beginne langsam und steigere Dauer und Intensität schrittweise. Wie oft sollte ich walken oder joggen? Empfohlen werden wöchentlich mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Ausdaueraktivität. Starte mit zwei bis drei Einheiten pro Woche.