So fit ist Frauke Ludowig mit fast 60

Im TV und im Netz präsentiert die Moderatorin ihren Körper in Topform und das auch noch mit 59 Jahren. Frauke Ludowig fühlt sich heute so fit und wohl in ihrem Körper wie nie zuvor. Warum ihr das Alter auch mit fast 60 scheinbar nichts anhaben kann und was das Geheimnis hinter ihrem Body ist, verraten wir dir hier. Plus: Frauke verrät Details über ihr brandneues, sehr effizientes Trainingsprogramm.