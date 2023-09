Wichtig: Zughilfen dienen als Unterstützung in deinem Training, um ordentlich Gewicht draufzupacken. Das heißt: Wenn du bei deinem Krafttraining mit schweren Gewichten trainierst, helfen Zughilfen durch den verstärkten Griff deine Muskeln gezielt aufzubauen. Bei leichteren Gewichten sind Zughilfen nicht empfehlenswert, da du hier deine Griffkraft trainieren solltest. Deine Unterarmmuskulatur wird bei der Kraftübung gestärkt und sorgt für mehr Halt in den Händen. Eine verbesserte Griffkraft und zusätzliche Zughilfen ermöglichen ein noch besseres Training mit schweren Gewichten.

Der klare Vorteil dieser Zughilfen liegt darin, dass du sie einfach und schnell am Handgelenk und an der Hantelstange anbringen kannst. Anstatt die Stoff-Schlaufen zu wickeln, kannst du die Zughilfen mit Klettverschluss um die Handgelenke befestigen. Das lange Lederband schütz vor Druckstellen und gibt der Handinnenseite einen rutschfesten Halt. Der Verkäufer hat seinen Sitz in Deutschland.

Die Zughilfen sind mit Anti-Rutsch-Gummi für einen festen Griff versehen, was das Abrutschen der Hände verhindert. Die verwendeten Materialien sind Nylon und Polyester. Diese Zughilfen bestehen also nicht aus Baumwolle und haben somit einen weniger atmungsaktiven und saugfähigen Stoff. Der integrierte Schaumstoff bietet Schutz für das Handgelenk und einen hohen Tragekomfort.

Erhältlich in Schwarz mit Pink oder Rot in den Größen S, M, L, XL.

Für erhöhten Tragekomfort wurde ein Neopren-Polster eingesetzt, so dass die Bandage nicht am Handgelenk einschneidet. Zum Abnehmen der Zughilfen musst du lediglich die Schlaufen lösen und vom Handgelenk abziehen. Easy!

Das Material ist atmungsaktive Baumwolle, welche auch zuverlässig Schweiß aufnimmt, was ein Abrutschen der Hände verhindert. Für Sicherheit und gute Qualität sind die Zughilfen mit verstärkten Nähten versehen. Durch das weiche Neopren-Polster werden bei schweren Hebeübungen unangenehme Druckstellen an den Händen gemieden.

Jukic I, García-Ramos A, Baláš J, Malecek J, Omcirk D, Tufano JJ. Ergogenic effects of lifting straps on movement velocity, grip strength, perceived exertion and grip security during the deadlift exercise. Physiol Behav. 2021 Feb 1;229:113283. doi: 10.1016/j.physbeh.2020.113283