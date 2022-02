Step Aerobic Schritt für Schritt abnehmen: So effektiv ist Step Aerobic

Es ist schon klar, was du jetzt denkst: Step Aerobic klingt irgendwie voll nach 80er Jahren, grellen Schweißbändern, Jane Fonda, Radlerhosen und natürlich dem Video von "Call on me" von Eric Prydz. Das ist aber nur die halbe Wahrheit.

Eines ist nämlich auch klar: Das Trend–Workout war damals nicht ohne Grund ein Hit. Denn es verbrennt mega-viele Kalorien und strafft den gesamten Körper. Mit der richtigen Playlist ist es auch ein absoluter Gute-Laune-Garant. Wir erklären dir hier, worauf es dabei ankommt, und wie du mit Step Aerobic Schritt für Schritt in Top-Form kommst.

Tipp! Auch mit unserem 8-Wochen-Plan springst du dich fit:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Vielleicht erinnerst du dich noch ans Springseilspringen in der Schule, bei dem es sicherlich nur um den Spaß ging. Dabei kann das Sportgerät aber auch enorm fit halten: Mit diesem 8-wöchigen Trainingsplan gelingt dir das Kardio-Training mit dem Seil und du kannst von den positiven Effekten auf deinen Körper profitieren. Selbst in niedriger Frequenz verlangen die Sprünge eine hohe Intensität – die Folge: Auf Dauer werden deine Muskeln definiert und du wirst sportlich-schlank. Konkret wirst du mit 15 gezielten Bodyweight-Übungen darauf vorbereitet, brauchst also keinerlei Equipment, abgesehen von deinem Springseil. Das Seil kannst du für dich auch als Wundermittel entdecken: Starte jetzt den Download dieses Trainingsplans und definiere deine Muskeln auf eine ungewöhnlich effektive Art! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was ist Step Aerobic?

Step Aerobic ist – wie der Name schon sagt – Aerobic mit einem Step-Brett, kurz Step, auf das du während des Workout steigst und das du in die Übungen einbeziehst. Das dynamische Workout wird meist in einer Gruppe und zu motivierender Musik durchgeführt und findet meist in einem Kurs statt. Es gibt aber auch Video und Online-Angebote. Dafür brauchst du dann natürlich deinen eigenen Step. Das ist das am besten bewertete Step Aerobic Board bei amazon.de.

Trainer oder Trainerin geben stets eine Choreographie vor, die dann von den Teilnehmer*innen nachgemacht wird. Dabei werden hauptsächlich Ausdauer und die Koordination geschult, aber auch Muskulatur aufgebaut.

Woher kommt Step Aerobic?

Es basiert auf der Idee von Aerobic, einem aeroben Fitness-Programm, das in den 60er Jahren vom US-Mediziner Kenneth Cooper entwickelt wurde, seinen Höhepunkt aber erst in den frühen 80er Jahren erlebte, als die Hollywood-Stars Jane Fonda und Sydne Rome das Training als erfolgbringendes Workout vermarkteten.

Fondas Trainingsvideos sind bis heute legendär! Wer jetzt denkt, dass Step Aerobic nur etwas für Oldies ist, liegt aber absolut falsch! Denn auf dem Step geht es so richtig zur Sache und Studien zeigen, dass es durchaus für jüngere Frauen geeignet ist.

Du kannst gar nicht genug bekommen von spaßigen Workouts? Dann probier auch mal Athleticflow: Dieses Workout kombiniert HIIT und Yoga

Was wird bei Step Aerobic trainiert?

Wer schon in einem Step-Aerobic-Kurs war, weiß, wie anstrengend und schweißtreibend das Ganze sein kann. Rechts, links, hoch runter, seitwärts ... Da ist nicht nur der Körper, sondern auch das Gehirn ganz schön gefordert.

Und genau das macht Step Aerobic zum Hit für so viele Frauen: Neben der Ausdauer wird nämlich die Koordination geschult und auch noch der ganze Körper gestärkt. So werden Bauch, Beine, Po trainiert. Kommen außerdem noch Kurzhanteln ins Spiel, verstärken diese den Effekt noch. Und das alles zu mitreißenden Beats und den motivierenden Ansagen der Trainerin. Da kann selbst der größte Sportmuffel nicht mehr stillstehen.

Was für Übungen gibt es beim Step Aerobic?

Letztlich sind es vor allem Schritt-Kombinationen und -Variationen, die dich ins Schwitzen bringen, also etwa auf der Stelle Marschieren, Schritte auf den Step und wieder hinunter, Knieheben und verschiedene Schrittfolgen. Das alles möglichst im Rhythmus der Musik und synchron zu den anderen Teilnehmerinnen!

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte Schließen Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten! mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie viele Kalorien verbrennt Step Aerobic?

Die Kombination der verschiedenen Schritte ist eine geeignete Art, das Herz-Kreislaufsystem in Schwung zu bringen. Sprich: Dein Körper wird so richtig gefordert und der Schweiß fließt! Am besten trainierst du Step Aerobic etwa 3-mal pro Woche, dann sind schon nach wenigen Wochen tolle Ergebnisse zu sehen. Wieso? Na, weil Step Aerobic in einer Stunde bis zu 500 Kalorien verbrennt!

Eine Studie der Duke University hat Aerobic und Krafttraining hinsichtlich des Potenzials zur Gewichtsabnahme verglichen. Das Aerobic-Training hat demnach einen wesentlich höheren Anteil an der Fettverbrennung und ließ die Probanden große Abnehmerfolge verzeichnen.

Wo kann ich Step Aerobic lernen?

Wenn du noch nie Step Aerobic gemacht hast oder dir unsicher bist, solltest du am besten einen Kurs besuchen. In Gruppen von 10-20 Teilnehmern macht eine Trainerin die Bewegungen vor und zeigt eine Choreographie.

Diese Choreographie wird dann in der Gruppe wie beim Tanzen einstudiert und Stück für Stück aufgebaut, sodass alle Muskelgruppen beansprucht werden. Kurse gibt es in diversen Fitness-Studios, Sportvereinen oder auch an Volkshochschulen.

Hast du Bock dich mal so richtig auszupowern? Hier findest du alles zu Spinning auf dem Indoor Bike.

Kann ich Step Aerobic auch zuhause machen?

Du hast keine Lust das Haus zu verlassen? Kein Problem, Step Aerobic kannst du auch ganz einfach in den eigenen vier Wänden machen. Alles was du dafür brauchst, ist ein Step, genügend Platz in deiner Wohnung und eine Trainings-DVD oder ein Youtube-Tutorial. Und schon kann es losgehen!

ArtFamily / Shutterstock.com Zu lauter Musik Schritt für Schritt in Top-Form: Das ist Step Aerobic.

Diese Ausrüstung brauchst du für Step Aerobic

Das ist das Schöne an diesem Workout: Neben dem Step brauchst du dazu so gut wie nichts. Im Prinzip reichen ganz normale Turnschuhe, eine Sporthose und ein atmungsaktives Oberteil. Step aufstellen, Musik anwerfen und los geht's.

Wenn du dich nicht so gut selbst motivieren kannst, ist der Drive, der in der Gruppe entsteht, auch sehr nützlich. Wenn du einmal im Flow bist und ihr alle gemeinsam im Rhythmus der Musik synchron eure Moves durchzieht, ist das schon ein echter Kick!

Step Aerobic ist also nicht nur was für Fans von Jane Fonda, sondern auch heute noch top-aktuell und ein echter Ausdauer-Booster. So macht Ausdauertraining Spaß!

Quellen Tatiane Hallage et. al. (2010): The effects of 12 weeks of step aerobics training on functional fitness of elderly women; [online] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20634751/ (abgerufen am 18.02.2022)

Nikić, Nataša/ Dejan Milenković (2013): EFFICIENCY OF STEP AEROBIC PROGRAM IN YOUNGER WOMEN; [online] https://www.researchgate.net/publication/313639504_EFFICIENCY_OF_STEP_AEROBIC_PROGRAM_IN_YOUNGER_WOMEN (abgerufen am 18.02.022)

Duke Health News (2016): Aerobic Exercise Trumps Resistance Training for Weight and Fat Loss; [online] https://corporate.dukehealth.org/news/aerobic-exercise-trumps-resistance-training-weight-and-fat-loss (abgerufen am 18.02.022)

Dein Trainingsplan Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Vielleicht erinnerst du dich noch ans Springseilspringen in der Schule, bei dem es sicherlich nur um den Spaß ging. Dabei kann das Sportgerät aber auch enorm fit halten: Mit diesem 8-wöchigen Trainingsplan gelingt dir das Kardio-Training mit dem Seil und du kannst von den positiven Effekten auf deinen Körper profitieren. Selbst in niedriger Frequenz verlangen die Sprünge eine hohe Intensität – die Folge: Auf Dauer werden deine Muskeln definiert und du wirst sportlich-schlank. Konkret wirst du mit 15 gezielten Bodyweight-Übungen darauf vorbereitet, brauchst also keinerlei Equipment, abgesehen von deinem Springseil. Das Seil kannst du für dich auch als Wundermittel entdecken: Starte jetzt den Download dieses Trainingsplans und definiere deine Muskeln auf eine ungewöhnlich effektive Art! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.