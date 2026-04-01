Clamshells richtig machen: Übung für Hüfte und Abduktoren

Ob im Warm-up, zur Verletzungsprävention oder als gezielte Kräftigung: Mit Clamshells baust du Kraft im seitlichen Gesäß auf, förderst Stabilität und verbesserst deine Haltung. Besonders mit Miniband werden sie zu einer anspruchsvollen Core- und Hüftübung.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger

Anfänger MET-Wert: 3–3,5

3–3,5 Hauptregion: Hüfte

Hüfte Equipment/Hilfsmittel: Trainingsmatte; optional: Miniband Was sind Clamshells und warum ist die Muschel-Übung so effektiv? Clamshells gehören zu den klassischen Kräftigungsübungen für die Hüft- und Gesäßmuskulatur. Der Name stammt von der Bewegung, die an das Öffnen einer Muschel erinnert: In Seitenlage bleiben die Füße aneinander, während du das obere Knie kontrolliert anhebst.

Auf den ersten Blick wirkt die Übung unscheinbar – doch genau darin liegt ihre Stärke. Während große Bewegungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritte viele Muskeln gleichzeitig beanspruchen, sprechen Clamshells gezielt die tiefliegenden Hüftstabilisatoren an, allen voran den Gluteus medius.

Frauen profitieren besonders, da das breitere Becken häufig zu Instabilitäten führt. Regelmäßig ausgeführte Clamshells stärken die Abduktoren und verbessern die Stabilität im Beckenbereich – eine wichtige Grundlage für saubere und sichere Bewegungen im Training.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln bei der Clamshell (Muschel).

Auch wenn Clamshells zunächst nicht beeindruckend aussehen, trainieren sie eine ganze Kette wichtiger Muskeln.

Gluteus medius und Gluteus minimus (seitliche/kleine Gesäß muskeln) – sie arbeiten als Team, um das Becken zu stabilisieren und die Hüfte zu öffnen.

und – sie arbeiten als Team, um das Becken zu stabilisieren und die Hüfte zu öffnen. Abduktoren und tiefe Hüftrotatoren – halten die Beinachse stabil. Im Zusammenspiel sorgen diese Muskeln für eine bessere Haltung, mehr Balance und Schutz vor Fehlbelastungen.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 3–3,5 gehören Clamshells zu den leichten Übungen. Sie verbrennen nicht viele Kalorien, sind aber ideal, um Muskulatur gezielt zu aktivieren. In 10 Minuten kannst du bei einem Körpergewicht von 60 kg ca. 30–35 kcal verbrennen.

Funktionale Alltagsvorteile Ein starker Hüftapparat sorgt dafür, dass deine Knie in einer stabilen Linie bleiben und nicht nach innen kippen. Dadurch sinkt das Risiko für Knieverletzungen und die Gelenke werden bei Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Krafttraining entlastet. Gleichzeitig stabilisiert eine kräftige Hüftmuskulatur den unteren Rücken und unterstützt eine gesunde Körperhaltung.

Die Effekte zeigen sich auch im Alltag: Beim Treppensteigen, längerem Gehen oder Stehen bleibt deine Beinachse stabiler und deine Bewegungen werden ökonomischer. Auch Tätigkeiten wie das Tragen schwerer Taschen oder das Aufheben von Gegenständen fallen leichter, weil Rumpf und Becken besser stabilisiert sind.

Nachteile von Clamshells Begrenzter Trainingsreiz: Ohne Widerstandsband oder zusätzliche Varianten wird die Übung schnell zu leicht.

Ohne Widerstandsband oder zusätzliche Varianten wird die Übung schnell zu leicht. Kleine Bewegungsamplitude: Clamshells trainieren vor allem Stabilität, weniger Kraft über einen großen Bewegungsradius.

Keine Ganzkörperübung: Im Vergleich zu Übungen wie Squats oder Lunges wird nur eine kleine Muskelgruppe isoliert trainiert.

Geringer Kalorienverbrauch: Durch die geringe Intensität verbrennt die Übung nur wenig Energie. Die richtige Ausführung Clamshells sind einfach auszuführen – trotzdem solltest du auf die Details achten. Dabei hilft dir unsere Anleitung.

Step-by-Step-Anleitung Lege dich auf die Seite. Die Knie sind um 90 Grad gebeugt, die Hüfte ist leicht angewinkelt (ca. 45 Grad), sodass deine Füße auf einer Linie mit deinem Po liegen. Lege deinen Kopf entspannt auf den ausgestreckten unteren Arm oder ein kleines Kissen, um deinen Nacken zu entlasten. Achte darauf, dass deine Hüfte stabil bleibt und nicht nach hinten kippt. Nun öffnest du das obere Knie langsam nach oben, während die Füße aneinanderbleiben. Stell dir vor, deine Beine seien eine Muschel, die sich ö Hebe das Knie nur so weit an, wie du dein Becken absolut stabil (senkrecht zum Boden) halten kannst. Halte die Position kurz und senke das Knie dann kontrolliert wieder ab. Atme beim Öffnen aus, beim Senken ein. Qualität ist entscheidend: Es geht nicht darum, möglichst weit auszuholen, sondern die Hüfte stabil und die Bewegung kontrolliert auszuführen. Pro-Tipp: Schiebe die Hüfte aktiv von dir weg, sodass zwischen deiner Taille und dem Boden ein winziger Spalt (ein 'Mäuseloch') entsteht. Halte diese Lücke während der gesamten Übung offen. Im Video siehst du die Variante mit Miniband und angehobenen Hüften.

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest Viele unterschätzen Clamshells, weil sie so simpel aussehen, und genau darin liegt die Gefahr.

Checkliste für Anfänger Damit Clamshells von Anfang an effektiv wirken, solltest du auf eine saubere Technik achten.

Becken stabil halten: Die Hüfte darf während der Bewegung nicht nach hinten kippen.

Die Hüfte darf während der Bewegung nicht nach hinten kippen. Füße bleiben zusammen: Nur das obere Knie bewegt sich.

Bewegung klein halten: Öffne das Knie nur so weit, wie du das Becken stabil halten kannst.

Langsam arbeiten: Kontrollierte Bewegungen sind wichtiger als viele Wiederholungen.

Erst Technik, dann Widerstand: Beginne ohne Miniband und steigere den Widerstand erst mit sicherer Technik. Athletik-Coach zum Leg-Day: Die besten Übungen für schöne, starke Beine

Varianten der Clamshell-Übung Clamshells gibt es in verschiedenen Varianten, die dein Training abwechslungsreicher machen.

Clamshells mit Miniband : Das Band erhöht den Widerstand und macht die Übung intensiver.

: Das Band erhöht den Widerstand und macht die Übung intensiver. Seitstütz-Clamshells : Du kombinierst die Bewegung mit einer Seitstütz-Haltung für mehr Core-Aktivierung.

: Du kombinierst die Bewegung mit einer Seitstütz-Haltung für mehr Core-Aktivierung. Elevated Clamshells: Muschel-Übung mit angehobenen Füßen. Progressionsweg mit Tipps Clamshells lassen sich hervorragend progressiv gestalten:

Level 1 – Basis: Klassische Clamshells ohne Equipment, Fokus auf saubere Ausführung.

Level 2 – Mit Band: Miniband über den Knien für mehr Widerstand.

Level 3 – Seitstütz-Clamshells: Mehr Core-Aktivierung, höherer Schwierigkeitsgrad.

Level 4 – Dynamische Varianten: Puls-Bewegungen (kleine, federnde Bewegungen).

So entwickelst du Schritt für Schritt mehr Kraft, Stabilität und Ausdauer in der Hüfte.

FAQ – Häufige Fragen zu Clamshells Sind Clamshells nur eine Aufwärmübung? Du kannst sie zum Aufwärmen oder als eigenständige Kräftigungsübung einsetzen. Besonders im Reha- und Präventionstraining haben sie einen hohen Stellenwert. Wie oft sollte man Clamshells machen? Für spürbare Effekte genügen 2–3 Einheiten pro Woche mit jeweils 2–3 Sätzen à 12–15 Wiederholungen. Brauche ich ein Miniband? Nicht unbedingt. Für Anfängerinnen reicht das eigene Körpergewicht. Ein Miniband erhöht allerdings den Widerstand und macht die Übung intensiver. Sind Clamshells gut für Frauen mit Knieproblemen? Ja, gerade bei Knieproblemen sind Clamshells sehr empfehlenswert. Sie stärken die Hüftmuskeln, die für eine gesunde Beinachse sorgen und dadurch das Knie entlasten.