Du bekommst das Rundum-sorglos-Paket, einfach nachmachen und deinen Bauch von allen Seiten in Bestform bringen. Mache von jeder Übung 12 bis 14 Wiederholungen (alternativ je 30 Sekunden Belastung), ziehe alles als Zirkel durch, von dem du 3 Durchgänge machst.

Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de .

Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

1. Mountain Climber

b Den linken Fuß vom Boden lösen, linkes Knie beugen und weit nach vorne zwischen die Arme ziehen. Der Rücken bleibt lang und flach, der Core stark. Dann das Bein zurückbringen und mit rechts wiederholen. In schnellen, fließenden Bewegungen je im Wechsel weitermachen.

2. Heel Touches

a Rückenlage. Beide Füße stabil aufstellen, Arme lang strecken und parallel zum Boden halten. Spannung im Bauch aufbauen und die Schulterpartie vom Boden lösen. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Kraftvoll nach links neigen und mit der linken Hand den linken Fuß berühren.

3. Reverse Leg Crunches

a Rückenlage. Beide Hände flach unter dem Po ablegen. Kopf ruht entspannt auf dem Boden. Beide Beine lang und senkrecht nach oben strecken, die Füße sind geflext. Spannung in Beinen, Po und Core aufbauen.

Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen

4. Leg Lifts

Tipp: Ist das noch zu schwer, winkele deine Beine an. Hauptsache, du kannst ohne Schwung arbeiten.

a Rückenlage. Beide Hände flach unter dem Po ablegen. Kopf ruht entspannt auf dem Boden. Beide Beine lang und senkrecht nach oben strecken, die Füße sind geflext. Spannung in Beinen, Po und Core aufbauen.

5. Bicycle Crunches

a Rückenlage. Beide Beine lang ausstrecken, beide Hände an die Ohren, die Ellenbogen zu den Seiten. Starke Core-Spannung, die Beine vom Boden lösen. Das linke Knie anwinkeln und zur Brust ziehen, gleichzeitig die rechte Schulter zum Knie rotieren und zusammenbringen. Schulterpartie weit abheben, starker Bauch. Rechtes Bein bleibt lang und angehoben. Wieder auflösen.

b Nun mit dem rechten Bein und linkem Ellenbogen wiederholen. In zügigen, kraftvollen Bewegungen weitermachen. Schulterpartie und Beine jederzeit angehoben halten.

6. Side Plank

a Seitlage auf rechts. Rechter Ellenbogen stützt direkt unter der rechten Schulter auf. Beide Beine lang strecken und die Füße übereinanderstapeln. Den Körper in einer Linie ausrichten und Core-Spannung aufbauen.

b Jetzt kraftvoll das Becken heben und weit nach oben bringen. Beine, Po und Core sind fest, stabil in den Schultern bleiben. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten, Blick geradeaus richten. Ausbalancieren und halten.

7. Unterarmstütz

Tipp: Der gesamte Körper bildet eine stabile Gerade. Hebe den Po also nicht und hänge im Rücken nicht durch.

Unterarmstütz-Position. Dafür die Ellenbogen in einer Linie unter den Schultern und die Füße hüftbreit aufstellen. Starke Körperspannung aufbauen und eine stabile Gerade von Ferse bis Scheitel halten. Der Blick geht zum Boden.

8. Boat Hold

Tipp: Halte den Kopf aufrecht und entspannt – so vermeidest du Verspannungen und Schmerzen im Nacken.

9. Leg Raises

Tipp: Halte den Core so stark, dass der Oberkörper nicht mitrotiert!

b Jetzt die Füße nach links rotieren und leicht auf den Boden tappen, nicht ablegen. Position im Oberkörper unverändert halten. Beine kraftvoll wieder heben und geführt nach rechts. In kraftvollen Bewegungen je im Seitenwechsel weitermachen.

10. Crunches

a Rückenlage. Knie anwinkeln und die Füße nah am Po stabil auf dem Boden aufstellen. Der Kopf liegt entspannt ab, beide Hände an die Ohren bringen, Ellenbogen seitlich ablegen. Core-Spannung aufbauen.

b Jetzt allein aus der Kraft des Bauches den Oberkörper vom Boden lösen und weit nach oben heben. Der Kopf bleibt dabei in Verlängerung der Wirbelsäule, der Nacken neutral. Obere Position kurz halten, dann geführt absenken, Schulterpartie aber nicht ganz ablegen.

11. Russian Twists

Tipp: Deine Beine bleiben stark und so bewegungslos wie möglich - nur der Oberkörper dreht.

b In einer fließenden Bewegung über die Mitte nach links drehen und je im Wechsel weitermachen. Dabei bleibt der Rücken jederzeit lang, der Core kraftvoll und die Beine bewegen sich nicht.

Wenn du diese Übungen dauerhaft regelmäßig machst, wird dein Bauch so flach wie Caros.