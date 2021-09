Viele Kalorien verbrennen, das Bindegewebe stärken und noch dazu die Beine straffen und formen – ja, für das Training der Beine gibt es viele gute Gründe, der Legday hat durchaus seine Berechtigung.

Und es wird noch besser: Du musst dir nämlich nicht gleich ein Bein ausreißen, um selbiges in Topform zu bringen. Unser Workout mit nur 4 Übungen genügt, um dein Fitnessziel zu erreichen.

Du willst gleich den ganzen Körper trainieren, um den ultimativen Schlank-Effekt zu erzielen? Unser Trainingsplan macht dich "Sportlich-schlank ohne Geräte":

Warum ist das Bein-Training wichtig?

Wie gesagt, es hat viele Vorteile, je nachdem aus welcher Perspektive es betrachtest. Aus Sicht eines ganzheitlich trainierten Körpers darfst du nicht nur Oberkörper und Arme trainieren, da gehören die Beine einfach dazu, auch um Dysbalancen auszugleichen.

Mit Blick auf die Kalorienverbrennung ist der Legday sinnvoll, denn in den Beinen sind die größten Muskeln deines Körpers, die auch am meisten Kalorien verbrennen. Starke Beinmuskeln verbrennen mehr bei jedem Schritt. Eine Studie zeigte außerdem, dass Training der Beine sich ebenfalls positiv auf den Oberkörper auswirkt.

Last but not least sind schön trainierte Beine einfach ein Hingucker.

Wie viele Beinübungen sollte ich pro Workout einbauen?

Unser Workout in der Bildergalerie besteht aus 4 Übungen, die speziell auf die Stärkung und Straffung der Beinmuskulatur abzielen. Wenn du eher auf Ganzkörper-Workouts stehst, ist es von deinem Fitnesslevel (teste hier, wie fit du bist) abhängig, wie viele Beinübungen du einbaust. Als Einsteigerin empfehlen sich 5 bis 6 Übungen insgesamt, wovon bis zu 2 Beinübungen sein können.

Bist du schon länger im Training, dann fordere dich mit 3 bis 4 Beinübungen pro Ganzkörper-Workout mit 7 bis 8 Übungen heraus. Ein kleiner Tipp: Versuche bei Ganzkörper-Workouts drauf zu achten, dass sich die Beinübungen mit anderen Übungen für den Oberkörper abwechseln. Das gibt deinen Muskeln zwischendurch Zeit sich zu erholen.

Mit welchen Übungen kann ich meine Beine straffen?

Natürlich vor allem unsere! Der Vorteil unserer Übungen für trainierte Beine: Sie nutzen unterschiedliche Bewegungsachsen und beziehen so auch die kleinen Muskeln ein, die sonst eher vernachlässigt werden.

Zieh das Workout als Zirkel durch: Mach also keine Pause nach den einzelnen Übungen, sondern erst nach einem kompletten Durchgang für eine Minute. Dann wiederholst du alles zweimal.

Was brauche ich für das Bein-Workout?

Für die Beinübungen in der Bildergalerie benötigst du folgende Tools:

Falls du nur eins oder keins der Dinge zur Hand hast, tun es aber statt Kurzhanteln auch Wasserflaschen, statt dem Gymnastikball ein normaler Ball. Ein Handtuch hat man ja immer im Haus.

Gibt es knieschonende Beinübungen?

Dein Knie schmerzt, wenn du tief in die Hocke gehst? Dann verzichte lieber auf Übungen wie Kniebeugen oder Lunges und mache stattdessen Übungen im Vierfüßlerstand, in Bauch- oder in Rückenlage. Das sind beispielsweise Übungen wie:

Diagonales Beinheben im Vierfüßlerstand (falte die Matte unterhalb des Knies doppelt, um es zu schonen)

Superman in Bauchlage

Hip Thrusts bzw. Hüftheben in Rückenlage

Wie bei allen Schmerzen gilt: Gehe lieber einmal vor dem Training zum Arzt, um abzusichern, dass es sich um keine Verletzung handelt.

Mit unseren 4 bewährten Übungen straffst du deine Beine in Rekordzeit. Bereit? Dann klick dich durch unsere Bildergalerie und los geht's!