Face Yoga: Das bringt Gesichtsyoga

Straffere Konturen und weniger sichtbare Fältchen allein durch Grimassen und Massagen – Face Yoga klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich können die Übungen verspannte Gesichtsmuskeln lockern und die Durchblutung kurzfristig fördern. Ob sie die Haut langfristig verjüngen, ist wissenschaftlich allerdings noch nicht ausreichend belegt.

Dass eine Face-Yoga-Session guttut, ist aber unbestritten. Wir zeigen dir, was Gesichtsyoga leisten kann, wie du es richtig anwendest und mit welchen 7 Übungen du loslegst.

Was ist Face Yoga? Face Yoga, auch Gesichtsyoga oder Gesichtsgymnastik genannt, kombiniert kontrollierte Muskelübungen mit sanften Massage- und Entspannungstechniken. Dabei werden einzelne Bereiche des Gesichts bewusst aktiviert oder gelockert – von der Stirn über Wangen und Augenpartie bis zu Kinn und Hals.

"Gezielte Übungen können die Muskulatur entspannen, die Durchblutung fördern und das Gewebe stimulieren", sagt Marina Beser, ausgebildete Face-Fitness-Trainerin. Die Massagebewegungen können zudem vorübergehend den Lymphfluss unterstützen, wodurch das Gesicht weniger geschwollen wirken kann. Dieser Effekt ist jedoch nicht mit einer dauerhaften Straffung des Bindegewebes gleichzusetzen.

Infobox: Expertinnen-Check Marina Beser arbeitet als Face-Fitness-Trainerin und vermittelt Übungen für unterschiedliche Gesichtspartien. Auf Instagram veröffentlicht sie Inhalte rund um Gesichtsmassage, Entspannung und Hautpflege. Sie empfiehlt Anfängerinnen eine professionelle Anleitung, damit die Haut nicht unnötig gezogen und die Muskulatur kontrolliert angesprochen wird.

Was Face Yoga wirklich bringen kann Durch regelmäßiges Gesichtsyoga kannst du einzelne Muskelgruppen gezielt aktivieren und verspannte Bereiche bewusster entspannen. Sanfte Massagebewegungen fördern kurzfristig die Durchblutung und können dazu beitragen, dass dein Gesicht frischer und weniger geschwollen wirkt. Ob Face Yoga Falten dauerhaft reduziert oder das Bindegewebe sichtbar strafft, ist wissenschaftlich allerdings noch nicht ausreichend belegt.

Mögliche Effekte auf Muskeln und Haut Teilnehmerinnen aus den Kursen von Face-Fitness-Trainerin Marina Beser berichten nach etwa vier Wochen von ersten Veränderungen, insbesondere im Stirn- und Kinnbereich. "Die passende Übungskombination reduziert Stirnfalten, verleiht der Augenpartie mehr Strahlkraft, verbessert Wangenkonturen und glättet Fältchen im Mundbereich", sagt Beser. Dabei handelt es sich um persönliche Erfahrungen und nicht um einen gesicherten Wirksamkeitsnachweis.

Eine kleine Studie aus dem Jahr 2018 liefert zumindest erste Hinweise: Nach einem 20-wöchigen Programm mit Gesichtsübungen stellten die Forschenden bei den Teilnehmerinnen mehr Fülle im oberen und unteren Wangenbereich fest. Auf Fotos wurde ihr Alter zudem etwas niedriger eingeschätzt. Da nur 16 Frauen das Programm beendeten und eine Kontrollgruppe fehlte, sind weitere Untersuchungen nötig.

Unser Eindruck aus dem Selbsttest Auch wir haben Face Yoga ausprobiert. Das deutlichste Ergebnis war zunächst kein optischer Effekt: Die Gesichtsmuskulatur fühlte sich nach den Übungen spürbar entspannter an. Außerdem entwickelte sich die regelmäßige Routine schnell zu einer kleinen Auszeit im Alltag. Ob sich Fältchen, Konturen oder Hautstruktur sichtbar verändern, ließe sich allerdings erst nach einem längeren Test über mehrere Wochen oder Monate seriös beurteilen.

So häufig solltest du Gesichtsyoga machen Marina Beser empfiehlt etwa drei- bis viermal pro Woche. Du kannst entweder täglich wenige Minuten üben oder zwei bis drei längere Einheiten einplanen. Wichtiger als ein starrer Zeitplan sind Regelmäßigkeit und eine sanfte Ausführung. Reagiert deine Haut mit anhaltender Rötung oder fühlt sich die Muskulatur schmerzhaft an, solltest du Druck, Dauer und Häufigkeit reduzieren.

Gesichtsyoga richtig ausführen: Darauf kommt es an Für Face-Fitness empfiehlt Happy-Aging-Coach Marina, "eine professionelle Anleitung, sei es durch Online-Training oder individuelle Beratung, um Anfängerfehler zu vermeiden." Zu Beginn solltest du einfache Übungen wählen und auf eine präzise Ausführung achten, damit du maximale Effekte erzielen kannst. Und so geht's:

Starte mit einer entspannten Haltung: Sitze oder stehe in einer bequemen Position. Entspanne deine Schultern und Nackenmuskulatur. Atme tief ein und aus: Tiefes Atmen kann dazu beitragen, Spannungen zu lösen und den Fokus zu verbessern. Atme ruhig und gleichmäßig während der Übungen. Führe die Übungen langsam und kontrolliert durch: Vermeide ruckartige Bewegungen. Konzentriere dich darauf, die Muskeln zu spüren und sie gezielt zu aktivieren. Nutze deine Hände: Oft involvieren Gesichtsyoga-Übungen das Verwenden der Hände, um sanften Druck auf bestimmte Bereiche auszuüben. Stelle sicher, dass deine Hände sauber sind, um Hautirritationen zu vermeiden. Wiederhole die Übungen: Die Wiederholung ist entscheidend, um Fortschritte zu erzielen. Denke daran, dass Gesichtsmuskeln kleiner sind als andere Muskeln, daher benötigen sie oft mehr Wiederholungen. Achte auf Symmetrie: Versuche, die Übungen auf beiden Seiten des Gesichts gleichmäßig auszuführen, um eine symmetrische Stärkung zu fördern. Passt die Übungen deinen Bedürfnissen an: Nicht alle Gesichtsmuskeln sind gleich, und du könntest spezifische Bereiche gezielter ansprechen wollen. Passe deine Übungen entsprechend an. Sei geduldig: Die Ergebnisse von Gesichtsyoga zeigen sich oft nicht sofort. Gib der Praxis Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. 7 Face-Yoga-Übungen für Gesicht, Hals und Dekolleté Beginne deine Gesichtsübungen, indem du dein Gesicht und deine Hände sorgfältig reinigst. Verwöhne deine Haut vor den Übungen mit einer Creme, sei es eine Hyaluron-Feuchtigkeitscreme oder ein Hyaluron-Serum. Dadurch gleiten deine Finger mühelos über die Haut.

Achte außerdem darauf, dass du nicht zu fest mit den Fingern auf die Gesichtshaut drückst, und variiere die Intensität der Übungen. Gönne dir dabei ausreichend Zeit und Ruhe für deine Gesichtsyoga-Übungen. Lass deinen Atem gleichmäßig fließen, ähnlich wie beim Yoga. Positioniere dich vor einem Spiegel oder finde eine bequeme Haltung, um deine Mimik und die Fingerposition genau zu kontrollieren. Hier sind die 7 effekten Übunungen für potenzielle Problemzonen:

1. Rosige-Wangen-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Diese sanfte Bewegung soll die Durchblutung anregen und kann müde oder geschwollene Wangen kurzfristig frischer wirken lassen.

Forme ein umgedrehtes C mit deinen Zeigefingern. Massiere sanft von den Nasenflügeln nach außen entlang der Wangenknochen. Setze deine Zeigefinger ein und lass sie langsam über deine Haut gleiten. Wiederhole den Spaß, bis deine Wangenpartie so richtig prall und rosig strahlt. 2. Lippen-Kussmund-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Die Übung aktiviert die Muskulatur rund um Mund, Wangen und Unterkiefer. Sie sollte sich fordernd, aber nicht krampfartig anfühlen.

Neige deinen Kopf leicht nach hinten. Forme deine Lippen zu einem Kussmund. Hebe dein Kinn, ziehe die Wangen nach innen und spitze die Lippen. Halte die Spannung für 60 Sekunden. Fülle als Gegenbewegung Luft in die Wangen. Gleiche die Spannung aus und löse sie. Presse die Lippen für 20 Sekunden fest aufeinander. Lass los und entspanne. Wiederhole beide Übungen im Wechsel 4- bis 6-mal. 3. Anti-Augenfalten-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Hier arbeitest du mit einem leichten Widerstand, um die Muskulatur rund um die Augen bewusst wahrzunehmen.

Öffne deine Augen weit, ohne dabei die Stirn zu runzeln. Lege deinen Zeigefinger über die Augenlider, unter die Augenbrauen, und fixiere sie. Schließe die Lider langsam und fest, arbeite dabei gegen die Spannung der Fingerhaltung. Zusätzlich oder alternativ: Lege Zeige- und Mittelfinger an die Schläfen und fixiere sie. Blinzele abwechselnd mit dem linken und rechten Lid, arbeite dabei gegen die Spannung der Fingerhaltung. Wiederhole dies bis zu 6-mal. 4. Nasolabialfalten-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Diese Massage kann Spannungen im Mund- und Wangenbereich lösen. Eine dauerhaft ausgeprägte Nasolabialfalte lässt sich damit jedoch nicht einfach wegmassieren.

Platziere deine Finger parallel neben den Nasenflügeln. Gleite sie sanft von innen nach außen. Massiere die Haut mit den Fingerspitzen und setze dabei leicht Druck ein. Bewege sie gleichmäßig auf und ab. Streiche mehrmals von den Wangenknochen über die Mundpartie und löse dann den Druck. 5. Zornesfalten-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Mit dieser Übung sollst du lernen, die Stirnmuskulatur bewusst anzuspannen und anschließend vollständig zu entspannen.

Platziere deine Handflächen auf deine Stirn. Ziehe sanft mit leichtem Druck nach außen. Ziehe die Augenbrauen und die Stirn zusammen, als würdest du böse gucken. Halte den Widerstand mit den Fingern aufrecht. Wiederhole dies bis zu 6-mal. Entspanne dann die Muskulatur deiner Stirn. 6. Anti-Schlupflieder-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Die Übung aktiviert die Stirnmuskulatur und den Bereich rund um die Augenbrauen. Schlupflider entstehen jedoch häufig durch Veranlagung und Hautstruktur und lassen sich nicht zuverlässig "wegtrainieren".

Setze deine Zeigefinger direkt über die Augenbrauen und übe einen sanften Aufwärtsdruck aus. Ziehe deine Augenbrauen hoch Richtung Haaransatz, während du den Druck mit deinen Fingern beibehältst. Halte diese Anspannung für einige Sekunden und lass dann los. Wiederhole diese Übung 5-mal. 7. Anti-Doppelkinn-Übung

Heinrich Anders/ Women's Health

Diese Bewegung kräftigt Muskeln im Bereich von Unterkiefer und Hals. Ein Doppelkinn besteht jedoch häufig aus Fettgewebe, Haut und anatomischen Strukturen – gezielter Fettabbau durch eine einzelne Übung ist nicht möglich.

Platziere deine Faust unter dein Kinn und halte sie dort. Öffne deinen Unterkiefer und übe dabei leichten Druck mit der Faust aus. Wirke der Bewegung des Unterkiefers entgegen. Spüre die Spannung und halte für 10 Sekunden. Senke deinen Kopf und lockere den Unterkiefer, um die Spannung zu lösen. Wiederhole diese Übung bis zu 6-mal. Als Alternative oder Ergänzung: Nimm eine aufrechte Sitzhaltung ein und strecke deinen Hals. Richte deinen Blick nach oben. Schiebe deinen Unterkiefer nach vorn. Halte diese Position für 10 Sekunden. Löse und entspanne. Wiederhole dies bis zu 6-mal. Diese Hilfsmittel ergänzen deine Face-Yoga-Routine Das Geniale an Face Yoga ist, dass du im Grunde nicht viel brauchst. Feuchtigkeitsspendende Cremes und Öle können dir dabei helfen, die Übungen geschmeidiger durchzuführen und eventuellen Rötungen oder Hautirritationen vorzubeugen. Ein Serum kann laut Studien zusätzlich gegen vorzeitige Hautalterung helfen.

Für eine noch tiefergehende Behandlung können zusätzliche Tools wie der Gua Sha Stein oder ein Face Roller genutzt werden. Der Vorteil hierbei: Beide lösen Faszien äußerst effektiv, spülen Toxine aus dem Gewebe und regen die Zellen zur Regeneration an. Der Stein fördert die Durchblutung und trägt zur Linderung von Spannungen und Stress bei. Forschungsergebnisse zeigen, dass Gua Sha nicht nur die Haut belebt, sondern auch die Mikrozirkulation kräftig ankurbelt! Zusätzlich belegt die Studie einen schmerzlindernden Effekt.

Infobox: Wann du besser auf Face Yoga verzichtestBei akuten Hautentzündungen, offenen Stellen, einem Sonnenbrand oder frischen kosmetischen beziehungsweise medizinischen Behandlungen solltest du pausieren. Nach Botox, Fillern, Laserbehandlungen oder Operationen fragst du am besten die behandelnde Praxis, ab wann Massage und Gesichtstraining wieder möglich sind. Auch bei Kiefergelenkbeschwerden, Gesichtsschmerzen oder einer Erkrankung des Gesichtsnervs ist vorheriger medizinischer Rat sinnvoll.

Diese Produkte unterstützen die Anwendung Du brauchst nicht zwingend ein spezielles Face-Yoga-Produkt. Wenn deine Finger bei den Massagebewegungen über die Haut gleiten sollen, können ein Serum, Gesichtsöl oder Massagewerkzeug die Anwendung angenehmer machen. Die folgenden Produkte wurden bereits im ursprünglichen Artikel empfohlen:

Clarins V Shaping Facial Lift Sérum, etwa 80 Euro: Ein Gesichtsserum, das sich vor der Massage dünn auftragen lässt. Prüfe bei empfindlicher Haut zunächst, ob du die Formulierung verträgst.

Ein Gesichtsserum, das sich vor der Massage dünn auftragen lässt. Prüfe bei empfindlicher Haut zunächst, ob du die Formulierung verträgst. Korres Anti Aging Face Serum, etwa 66 Euro: Eine leichte Pflegeoption für die Gesichtsroutine; das Serum ersetzt keinen Sonnenschutz.

Eine leichte Pflegeoption für die Gesichtsroutine; das Serum ersetzt keinen Sonnenschutz. M. Asam Organic Beauty Gesichtsöl, etwa 20 Euro: Das Öl sorgt für mehr Gleitfähigkeit bei Massagebewegungen. Bei öliger oder zu Unreinheiten neigender Haut solltest du es sparsam testen.

Das Öl sorgt für mehr Gleitfähigkeit bei Massagebewegungen. Bei öliger oder zu Unreinheiten neigender Haut solltest du es sparsam testen. Plantifique Guasha Stein aus Rosenquarz, etwa 14 Euro: Das Werkzeug eignet sich für sanfte Streichbewegungen. Es sollte regelmäßig gereinigt und ohne starken Druck verwendet werden.

Das Werkzeug eignet sich für sanfte Streichbewegungen. Es sollte regelmäßig gereinigt und ohne starken Druck verwendet werden. Douglas Rosenquarz Face Roller, etwa 18 Euro: Ein gekühlter Roller kann morgens angenehm wirken und Schwellungen vorübergehend reduzieren. Face-Yoga-Apps: Digitale Anleitung für deine Routine Apps können hilfreich sein, wenn du deine Übungen lieber angeleitet ausführst oder regelmäßig daran erinnert werden möchtest. Achte darauf, dass die Bewegungen langsam erklärt werden, du die Intensität anpassen kannst und keine unrealistischen Heil- oder Verjüngungsversprechen gemacht werden.

Koko Face Yoga: Bietet laut Anbieter kurze Übungen, die sich unkompliziert in den Alltag einbauen lassen. Die App kann zu dir passen, wenn du lieber in kleinen Einheiten trainierst.

Bietet laut Anbieter kurze Übungen, die sich unkompliziert in den Alltag einbauen lassen. Die App kann zu dir passen, wenn du lieber in kleinen Einheiten trainierst. Luvly: Stellt personalisierte Routinen und verschiedene Programme rund um Gesichtspflege und Übungen in den Mittelpunkt. Prüfe vor Abschluss eines Abonnements Kosten und Kündigungsbedingungen.

Stellt personalisierte Routinen und verschiedene Programme rund um Gesichtspflege und Übungen in den Mittelpunkt. Prüfe vor Abschluss eines Abonnements Kosten und Kündigungsbedingungen. Face Yogi: Verbindet angeleitete Anwendungen mit digitalen Trainingsangeboten. Besonders als Anfängerin solltest du kontrollieren, ob die Erklärungen verständlich sind und die Bewegungen sanft ausgeführt werden. Die beste App ist diejenige, deren Übungen du regelmäßig und schmerzfrei ausführst. Bewertungen, Probezeiträume und transparente Preise helfen dir bei der Auswahl. Keine App ersetzt eine medizinische oder dermatologische Beratung.

Die Grenzen von Face Yoga Gesichtsyoga kann entspannen, das Körpergefühl verbessern und eine bewusste Pflegeroutine schaffen. Es kann jedoch weder den natürlichen Alterungsprozess stoppen noch tiefe Falten, erschlafftes Gewebe oder Volumenverlust zuverlässig rückgängig machen. Faktoren wie Gene, UV-Strahlung, Rauchen, Schlaf und Hautpflege beeinflussen das Hautbild deutlich stärker.

Der wichtigste Anti-Aging-Schritt bleibt deshalb täglicher Breitband-Sonnenschutz mit mindestens Lichtschutzfaktor 30. Ergänzend können eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, Rauchverzicht und wissenschaftlich gut untersuchte Wirkstoffe wie Retinoide sinnvoll sein. Retinoide können die Haut reizen und sind in Schwangerschaft und Stillzeit nicht geeignet; lass dich im Zweifel dermatologisch beraten.

FAQ: Häufige Fragen zu Face Yoga Kann Face Yoga Falten wirklich entfernen? Dafür gibt es bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege. Übungen und Massagen können verspannte Gesichtszüge lockern und die Haut vorübergehend frischer wirken lassen. Tiefe Falten verschwinden dadurch jedoch nicht zuverlässig. Kann Gesichtsyoga neue Falten verursachen? Sehr häufig wiederholte, stark übertriebene Mimik kann bestehende Ausdruckslinien betonen. Führe die Übungen deshalb kontrolliert aus, vermeide unnötiges Grimassieren und ziehe nicht stark an der Haut. Wann sind erste Ergebnisse sichtbar? Ein entspannteres Gefühl oder eine vorübergehend stärkere Durchblutung kannst du unmittelbar wahrnehmen. Mögliche Veränderungen der Muskulatur oder Konturen würden mehrere Wochen regelmäßiger Anwendung benötigen. Garantieren lassen sie sich nicht. Ist Face Yoga täglich möglich? Kurze, sanfte Einheiten sind grundsätzlich täglich möglich, sofern deine Haut und Muskulatur nicht gereizt reagieren. Bei Schmerzen oder anhaltender Rötung solltest du pausieren. Brauche ich für Face Yoga eine Creme oder ein Öl? Bei reinen Muskelübungen nicht. Für Streich- und Massagebewegungen ist etwas Gleitfähigkeit sinnvoll, damit du die Haut nicht unnötig ziehst. Verwende ein Produkt, das zu deinem Hauttyp passt. Hilft Face Yoga gegen ein Doppelkinn? Übungen können die Muskulatur im Kinn- und Halsbereich aktivieren, bauen dort aber nicht gezielt Fett ab. Wie ausgeprägt ein Doppelkinn ist, hängt unter anderem von Genetik, Anatomie, Haut und Körperfettanteil ab.