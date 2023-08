In diesem Artikel: Das sind die Food-Tipps von Katja Believe

Egal, wie viel Sport du treibst: Ohne die Ernährung anzupassen, wirst du deinen Wohlfühl-Body nur sehr, sehr langsam erreichen. Das zeigt auch Influencerin und Fitness-Coach Katja Believe ihren über 800.000 Follower:innen auf TikTok (oder 250K auf Instagram), die ihr für Fitness- und Food-Tipps folgen.

Falls du also schnell etwas Leckeres für dein Happy-Me-Gefühl tun möchtest, beachte einfach die folgenden Tipps aus Katjas Küche. Sie werden dir garantiert schmecken!

Ach ja: Der einfachste Weg zu einer ausgeglichenen Ernährung ist unser individuelles Ernährungscoaching. Gleich hier herunterladen!

Das sind die Food-Tipps von Katja Believe Bei einer guten Ernährung geht es nicht nur ums Essen, sondern auch darum, wann, wie und womit du isst. Und vor allem auch, wann du nichts isst. Katjas Tipps helfen dir in allen Lebenslagen, eine clevere Food-Strategie zu entwickeln und durchzuhalten.

1. Finde eine Mahlzeiten-Strategie

Ob du 3 oder 5 Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst, bleibt dir überlassen. Auch Intervallfasten passt zu einem schlanken Körper, du entscheidest! Die Hauptsache ist, dass du deine gewählte Methode gut in deinen (!) Alltag integrieren kannst, damit du konsequent dranbleibst.

2. Beachte die richtigen Nährstoff-Mengen

Bei jeder Mahlzeit gilt: Iss mit den Händen. Okay, kleiner Scherz, gemeint ist, nutze sie zur Orientierung. Der Anteil an Eiweiß sollte stets so groß sein wie dein Handteller. Die Kohlenhydrat-Menge darf höchstens einer Faust gleichen, und beim Gemüse sind mindestens 2 Fäuste Pflicht.

3. Iss möglichst nur frische Lebensmittel

Keine Ahnung, was du essen darfst? Finger weg von Fertigfood! Frische, unverarbeitete Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Fisch und mageres Fleisch sind immer gut!

4. Setze auf Anti-Heißhunger-Maßnahmen

Die Reihenfolge, was du wann isst, spielt eine große Rolle dabei, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Nimm zuerst die Ballaststoffe aus Salat oder Gemüse zu dir, dann etwas Proteinhaltiges und zum Schluss – wenn überhaupt nötig – die Kohlenhydrate aus Reis oder Kartoffeln. So entsteht weniger Heißhunger! Übrigens, die stoppen den Heißhunger auch: 9 rezeptfreie Appetitbremsen.

5. Verwende weniger Salz

Salz ist für uns Menschen überlebenswichtig. Allerdings fördert ein Zuviel Wassereinlagerungen (schlecht für die Sichtbarkeit der Muskeln) und steigert den Appetit. Mehr als einen Teelöffel solltest du pro Tag daher nicht zu dir nehmen.

6. Gönn dir etwas Süßes, aber nur in Maßen

Etwas Süßes zu essen, ist nicht verboten! Es kommt nur darauf an, was du isst. Beeren, Nüsse oder dunkle Schokolade sind beispielsweise okay. Auch lecker und süß: Datteln!

7. Nimm keine leeren Kalorien zu dir

Das Einzige, worauf du verzichten darfst, sind leere Kalorien. Also Kalorien, aus denen dein Körper keine Nährstoffe ziehen kann. Die stecken beispielsweise in Zucker, Alkohol und Weißmehl. Gleiches gilt für ungesunde Fette. Wurstwaren, Chips, Pommes und Paniertes sind klassische Quellen, die du ab sofort nicht mehr anzapfen solltest. Besser: gesunde Fette!

Katja Believe verrät ihr Lieblingsessen: Garnelen-Bowl mit Süßkartoffeln und Salat

Alona Bogdanove/Shutterstock „Wie oft man am Tag essen sollte, hängt vom Tag ab“

Portionen: 1, Zubereitungszeit: 10 Minuten, Nährwerte pro Portion: 591 Kalorien, 69 g Kohlenhydrate, 34 g Eiweiß, 18 g Fett

Zutaten:

1 EL Olivenöl

215 g TK-Garnelen

½ TL Knoblauchpulver

290 g Süßkartoffel

130 g Salatgurke

110 g Rotkohl

100 g Kirschtomaten

70 g Blattspinat

50 g Avocado

1–2 TL Zitronensaft

1–2 TL Kräutersalz

Zubereitung:

1. ½ EL Olivenöl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Die Garnelen mit Knoblauchpulver einreiben und für wenige Minuten in der Pfanne anbraten, bis sie Farbe bekommen. Die Garnelen sollten jedoch nicht zu lange gebraten werden, da sie sonst zäh werden.

2. Die Süßkartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Das restliche Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Süßkartoffelwürfel darin anbraten, bis sie goldbraun und zart sind.

3. Salatgurke und Rotkohl waschen. Die Gurke in feine Scheiben hobeln, den Rotkohl in feine Streifen schneiden und alles in eine Schüssel geben. Kirschtomaten waschen und halbieren, Blattspinat waschen und zusammen mit den Tomaten der Schüssel hinzufügen. Avocadofleisch aus der Schale lösen, würfeln und ebenfalls in die Schüssel geben. Den Zitronensaft und das Kräutersalz zu einem Dressing verrühren.

4. Schließlich die Garnelen und Süßkartoffeln in die Salatschüssel geben und mit dem Dressing übergießen.