Gesunde Mandeln 7 Gründe, jeden Tag eine Handvoll Mandeln zu snacken

Mandeln sind der perfekte Snack für deinen Alltag, denn hinter der harten Schale steckt ein nährstoffreicher Kern, der die gesunden Nüsse zum echten Kraftpaket macht. Wobei Mandeln streng genommen gar keine Nüsse sind, sondern botanisch zu den Steinfrüchten gehören. Nichtsdestotrotz zählt, was drin steckt. Empfohlene Menge: eine Handvoll pro Tag. Ein Energieschub, der nicht nur lecker, sondern vor allem gesund ist – und schön macht. Die Argumente:

1. Mandeln sind Nährstoff-Bomben

B-Vitamine für starke Nerven, Magnesium für Muskeln und Regeneration, Calcium für die Knochen, Vitamin E zum Zellschutz und 19 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm: Mandeln enthalten eine Vielzahl an gesunden Nährstoffen und sind damit ein echtes Superfood. Die Kombination aus pflanzlichem Eiweiß und essenziellen Fetten machen sie nicht nur als Snack unglaublich attraktiv. Sie eignen sich auch, um deinem Essen ein paar extra Proteine und gesunde Fette zu verpassen.

Übrigens: Viele fürchten den hohen Fettgehalt von Mandeln. Ja, die täglich empfohlene Mandelportion (30 g) enthält 15 g Fett, davon sind allerdings 14 g "ungesättigte" und damit gute Fette. Hier erfährst du, wie Mandeln im Kalorien-Ranking abschneiden.

2. Mandeln beugen Heißhunger vor

Heißhungerattacken boykottieren nicht nur jegliche Abnehmerfolge, sondern auch definierte Trainingsziele oder einfach nur gute Vorsätze, sich endlich gesünder zu ernähren. Deshalb lautet das Motto: Heißhunger lieber vorbeugen! Mandeln wirken durch ihren hohen Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen appetithemmend. Außerdem helfen sie dir, deinen Insulinspiegel zu regulieren und so auch dauerhaft Heißhunger vorzubeugen.

3. Mandeln sorgen für schöne Haut und Haare

Ein strahlender Teint und ein reines Hautbild: Auf Unreinheiten, fahle Haut und Rötungen können wir getrost verzichten. Mandeln können das Aussehen von innen unterstützen, denn sie liefern die zwei B-Vitamine Niacin und Riboflavin sowie Zink, die alle zur Erhaltung der normalen Hautfunktion beitragen. Zink trägt auch zum Erhalt normaler Nägel bei. Außerdem enthalten Mandeln viel Kupfer, das für die normale Haarpigmentierung eine Rolle spielt.

4. Mandeln sind das ideale Brainfood

Mit Mandeln snackst du dich schlau. Sie versorgen das Gehirn mit essenziellen Fettsäuren und wertvollen B-Vitaminen. Bausteine, die Gehirn und Nerven brauchen, um reibungslos zu funktionieren. Omega 3 gehört dabei zu einem der wichtigsten Strukturfetten, aus denen das Gehirn besteht. Gleichzeitig ist es zusammen mit den B-Vitaminen an der Kommunikation der einzelnen Gehirnzellen beteiligt. Je besser die funktioniert, umso leistungsfähiger bist du. Fehlt es dir an Konzentration, solltest du es in Zukunft also mal mit ein paar Mandeln probieren.

5. Mandeln helfen, die Haut vor der Sonne zu schützen

Die Sonne ist hauptverantwortlich für frühzeitige Hautalterung. Möchtest du vorbeugen, und das willst du bestimmt, solltst du deshalb immer eine Tagescreme mit Lichtschutz verwenden – auch an Tagen mit weniger schönem Wetter. Zusätzlich kannst du deine Haut auch von innen schützen: Mandeln sind reich an Vitamin E, das helfen kann, die Zellen vor oxidativem Stress durch UV-Strahlen der Sonne und anderen Umweltfaktoren zu schützen. Eine Handvoll decken 60 % des Tagesbedarfs des Beauty-Vitamins.

6 . Mandeln verbessern deine Darmflora

Deine Verdauung ist wichtig: Eine gute Darmflora ist Dreh- und Angelpunkt für deine physische Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit. Funktioniert die Darmflora nicht, wird das ganze Immunsystem geschwächt. Mit einer Handvoll Mandeln lässt sich das ganz leicht vorbeugen. Eine Studie konnte beispielsweise belegen, dass Mandeln eine präbiotische Wirkung haben, sprich, dass sich durch den täglichen Verzehr die guten Darmbakterien vermehren und die schlechten gleichzeitig reduzieren.

7. Mandeln senken den Cholesterinspiegel

Dieser Snack geht ans Herz – oder besser gesagt, er sorgt für ein starkes Herz. Denn die gesunden Powerpakete verbessern die Herzgesundheit und können Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Laut diverser Studien ist das vor allem auf ihre Wirkung auf das sogenannte LDL – alias "das böse" – Cholesterin zurückzuführen. Was so gefährlich daran ist? Es lagert sich als Plaque an den Blutgefäßen ab und kann sie so auf Dauer verstopfen. Genau dagegen sollen Mandeln, laut dieser Studie, helfen und so nicht nur die Cholesterinwerte senken, sondern auch das Herz schützen.

Gesunder Snack, natürlicher Beauty-Booster und schlauer Energie-Lieferant. Gründe genug, öfter Mandeln zu essen. Eine Handvoll am Tag ist ideal.