Mit 40 beginnt für viele Frauen ein neuer Abschnitt – körperlich und mental. Vielleicht merkst du erste Veränderungen, vielleicht fühlst du dich noch genauso wie mit 30. Fakt ist: Im Hintergrund stellt sich dein Körper langsam um.Der Schlüssel, um diese Phase positiv zu gestalten, liegt nicht in radikalen Maßnahmen, sondern in den richtigen Basics, und zwar vor allem in deiner Ernährung. Denn sie beeinflusst, wie gut dein Körper mit hormonellen Veränderungen, Muskelabbau und einem langsameren Stoffwechsel umgehen kann.Was sich im Körper ab 40 verändertFür viele Frauen fühlt sich die 40 wie ein neuer Lebensabschnitt an – und das hat oft auch körperliche Gründe. Im Hintergrund beginnt eine hormonelle Umstellung, die schließlich in die Wechseljahre übergeht. Dabei stellt sich der Körper langsam auf das Ende der fruchtbaren Phase ein.Im Zentrum stehen die Hormone Östrogen und Progesteron. Sie beeinflussen nicht nur den Zyklus, sondern auch Stoffwechsel, Muskelaufbau, Fettverteilung und sogar Stimmung und Energie. Sinkt ihre Produktion, gerät dieses Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht – erste Veränderungen machen sich bemerkbar.Parallel dazu wird auch dein Stoffwechsel langsamer. Die Zellen gewinnen Energie weniger effizient, wodurch dein Körper Kalorien nicht mehr so schnell verbrennt wie früher. Das kann dazu führen, dass sich Fett leichter einlagert und es schwerer fällt, das Gewicht zu halten.Die gute Nachricht: Diese Prozesse sind ganz normal – und du kannst sie mit der richtigen Ernährung und einem aktiven Lebensstil gezielt positiv beeinflussen.Infobox: Das passiert im Körper ab 40Mit zunehmendem Alter sinkt der Hormonspiegel, insbesondere von Östrogen und Progesteron, was viele Prozesse im Körper beeinflusst. Gleichzeitig arbeitet der Stoffwechsel langsamer, die Muskelmasse nimmt leichter ab und Fett wird schneller gespeichert. Auch das Energielevel kann stärker schwanken als früher. Die gute Nachricht: Mit einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und ausreichend Regeneration kannst du diesen Veränderungen aktiv entgegenwirken.Warum deine Ernährung jetzt wichtiger ist denn jeWas früher "nebenbei" funktioniert hat, zeigt ab 40 schneller Wirkung: schlechter Schlaf, mehr Bauchfett, weniger Energie.Studien zeigen, dass dein Lebensstil – speziell deine Ernährung – eine zentrale Rolle spielt, um diese Veränderungen auszugleichen. Mit den richtigen Nährstoffen kannst du ...deinen Stoffwechsel unterstützenhormonelle Schwankungen abfedernMuskelabbau verlangsamenEnergie und Konzentration stabilisieren\n\t\t\t,\n\t\tNatürlich gibt es auch Medikamente, um die Auswirkungen der Wechseljahre zu regulieren. Die Wissenschaft kann jedoch nicht ausschließen, dass solche Hormonpräparate das Brustkrebsrisiko steigern. Warum also Pillen schlucken, wenn die Ernährung genauso helfen kann?Stark und stabil: So formt Krafttraining deinen Körper ab 40Die wichtigsten Nährstoffe für Frauen ab 40Natürlich lohnt es sich in jedem Alter, auf die Nährstoffzufuhr zu achten. Ab 40 spielt es jedoch eine noch größere Rolle, denn ein langsamer werdender Stoffwechsel bedeutet auch, dass die Aufnahme der Nährstoffe weniger effizient verläuft und damit weniger im Organismus ankommt. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass du von allem genug zuführst.Für eine gesunde Ernährung ab 40 sind dabei diese Nährstoffe besonders wichtig: 1. ProteineProtein, beziehungsweise die Aminosäuren, also ihre kleineren Bestandteile, sind essenziell für deinen Körper. Sie sind nicht nur Bausteine für deine Muskeln, sondern auch für deine Hormone. Da beides ab 40 abnimmt, kannst du durch ausreichend Eiweiß dem zumindest etwas entgegenwirken.Aus bestimmten Aminosäuren werden übrigens auch Glücks- und Beruhigungshormone, wie Serotonin oder GABA, gebildet, sodass du damit auch Stimmungsschwankungen verhindern kannst. Daneben kann eine proteinreiche Ernährung gegen Gewichtszunahme und Heißhunger helfen.Gute Proteinquellen: Fisch, mageres Fleisch, Tofu, Eier, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, Haferflocken, Pseudogetreide wie Quinoa oder Hirse.Tipp: Pflanzliche Eiweißlieferanten punkten mit zusätzlichen Nährstoffen, von denen du ab 40 profitieren kannst.2. Omega-3-Fettsäuren Gesunde Fette sind für Frauen jeden Alters lebenswichtig. Sie sind nämlich zusammen mit den Aminosäuren die Bauteile der Hormone. Doch Omega-3-Fettsäuren spielen für den ganzen Körper eine übergeordnete Rolle: Sie sind Bestandteil unserer Zellmembranen, stärken Herz und Gehirn und kurbeln den Stoffwechsel an. Bei Frauen ab 40 können Omega-3-Fettsäuren laut Studien sogar durch die Wechseljahre bedingte Hitzewallungen lindern.\n\t\t\t,\n\t\tOmega 3 findest du in: fettigem Fisch wie Lachs, Hering oder Makrele (unbedingt auf die Qualität achten), Lein- und Chiasamen, Walnüssen, Lein- und Walnussöl.Tipp: Da man durch pflanzliche Omega-3-Quellen den Bedarf nur schwer decken kann und die enthaltenen Fettsäuren weniger gut verwertet werden können, kann es sich lohnen, Omega-3 zu supplementieren, wenn du wenig oder keinen Fisch isst.3. B-VitamineFrauen über 40 merken öfter mal, dass sie an Konzentrationsstörungen leiden oder sich Dinge schlechter merken können, was in Expertenkreisen als "brain fog", also Gehirnnebel, bezeichnet wird. Studien zeigen, dass B-Vitamine, vor allem Vitamin B12, helfen können, um die mentale Leistung wiederherzustellen.Lebensmittel mit B-Vitaminen: Fleisch und Fisch, grünes Gemüse wie Spinat, Rucola oder Grünkohl, Hülsenfrüchte, Mandeln und Nüsse, Paprika, PilzeExtra-Tipp: Vitamin B12 ist fast ausschließlich in tierischen Produkten enthalten, vor allem in Innereien. Wer sich vegan ernährt, sollte Vitamin B12 supplementieren.4. CalciumMit der Abnahme des Östrogenspiegels leidet deine Knochengesundheit in vielerlei Hinsicht: Östrogen fördert den Knochenaufbau und verlangsamt den Abbau. Calcium ist ein wichtiger Baustein für die Knochenstruktur und wird deshalb dringend benötigt, um dem zumindest etwas entgegenzuwirken.Das Problem: Östrogen spielt auch beim Calciumstoffwechsel eine entscheidende Rolle. Weniger Östrogen bedeutet also nicht nur, dass es schneller zum Knochenabbau kommt, sondern dass auch weniger des Calciums aufgenommen werden kann. Um die Folgen möglichst gering zu halten, solltest du dich also unbedingt darum kümmern, deinem Körper mehr Calcium als sonst zur Verfügung zu stellen, da du davon ausgehen musst, dass nicht alles im Organismus ankommt.Lebensmittel, die viel Calcium enthalten: grünes Gemüse, Milchprodukte, Käse, mit Calcium angereichertes Wasser5. Vitamin DVitamin D wird für die Aufnahme von Calcium benötigt, das wiederum wichtig für die Knochengesundheit ist. Daneben unterstützt Vitamin D das Immunsystem, das mit steigendem Alter anfälliger für Infekte und Entzündungen wird. Ob du an einem Vitamin-D-Mangel leidest, erkennst du an diesen Symptomen.Um deinen Körper mit 40 plus von innen zu unterstützen, solltest du daher regelmäßig Sonne tanken, denn Vitamin D kann unter Einwirkung von Sonnenlicht in der Haut gebildet werden. Diese smarte Eigensynthese trägt laut Robert Koch-Institut zu 80 bis 90 Prozent zur Nährstoffversorgung bei, die Aufnahme von Vitamin-D-reichen Lebensmitteln nur rund 10 bis 20 Prozent.Daher solltest du in den sonnenreichen Monaten zwischen März und Oktober zwei- bis dreimal pro Woche Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz der Sonne aussetzen (10 bis 15 Minuten pro Tag). Vitamin D kann als fettlösliches Vitamin im Fett- und Muskelgewebe gespeichert werden.Lebensmittel mit Vitamin D: Leider enthalten nur wenige Lebensmittel nennenswerte Mengen Vitamin D, wie zum Beispiel fettreicher Fisch, Eier oder Algen.Macht dann die Einnahme von Supplementen Sinn? Vonseiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) heißt es: "Bei ausreichendem Aufenthalt im Freien und entsprechender Sonnenbestrahlung der Haut sowie ausgewogener Ernährung kann eine gute Vitamin-D-Versorgung ohne die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten erreicht werden."\n\t\t\t,\n\t\t6. MagnesiumMagnesium ist nicht nur für Sportlerinnen wichtig, sondern Frauen jeden Alters – und vor allem ab 40. Der wichtige Mineralstoff ist an unzähligen Funktionen im Körper beteiligt. Vor allem stärkt es das Nervensystem, sorgt für Entspannung, verbessert den Schlaf und kann auch bei Stimmungsschwankungen sehr hilfreich sein. Wenn es mit den Wechseljahren losgeht, ist Magnesium gut geeignet, um Symptome zu lindern.Lebensmittel mit Magnesium: Nüsse, Samen, grünes Blattgemüse, Kakao, Hülsenfrüchte, Soja, Vollkornprodukte.Mehr Protein + Krafttraining: Dein Duo für Körper und Stoffwechsel Upgrade in der LebensmittelDie wichtigsten Nährstoffe ab 40 im ÜberblickWelche Nährstoffe jetzt den größten Unterschied machen? Diese Übersicht zeigt dir, worauf es ab 40 wirklich ankommt:\n\t\t\t,\n\t\tExtra: Diese Gewohnheiten machen den UnterschiedNeben den richtigen Nährstoffen spielen auch deine Essgewohnheiten eine große Rolle. Regelmäßige Mahlzeiten helfen, deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhunger zu vermeiden. Gleichzeitig sorgt eine ausgewogene Kombination aus Eiweiß, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten für konstante Energie.Ebenso wichtig: Stressmanagement. Dauerstress kann hormonelle Beschwerden verstärken – genauso wie schlechter Schlaf. Kleine Routinen wie Spaziergänge, feste Essenszeiten oder bewusste Pausen können hier einen großen Unterschied machen.Sind Nahrungsergänzungsmittel ab 40 sinnvoll?Nicht unbedingt – aber manchmal hilfreich. Wenn du dich ausgewogen ernährst und regelmäßig an der frischen Luft bist, kannst du deinen Bedarf oft gut decken. In bestimmten Fällen – etwa bei Vitamin D, Omega-3 oder Vitamin B12 – kann eine gezielte Ergänzung jedoch sinnvoll sein.Wichtig: Immer individuell prüfen und im Zweifel ärztlich abklären.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t