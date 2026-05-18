Das passiert mit Herz und Gehirn, wenn du täglich Nüsse isst

Mit ihrem hohen Gehalt an wichtigen Nährstoffen wie Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen gelten Nüsse als wichtiges Nahrungsmittel bei Abnehmplänen und gesunder Ernährungsumstellung.

Was viele nicht wissen: Walnüsse, Pistazien und Co. haben auch ganz direkte Auswirkungen auf kognitive Leistungen wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit und können sogar langfristig dazu beitragen, deinen Körper und dein Nervensystem vor Krankheiten wie Demenz oder Herzkrankheiten zu schützen.

Auswirkungen von Nüssen auf Zell- und Gefäßgesundheit, Stoffwechsel und Entzündungen Inzwischen haben auch einige Studien belegt, dass der regelmäßige Konsum von Nüssen und Mandeln auf mehreren Ebenen gesundheitsförderlich ist. Das liegt an den zahlreichen Nährstoffen, die in vielen Sorten in so großer Menge vorhanden sind, dass schon eine Handvoll täglich ausreicht, um positive Gesundheitseffekte zu erzielen.

Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen von Nüssen gehören etwa ungesättigte Fettsäuren, die im Körper nicht nur entzündungshemmend wirken, sondern auch spürbare Auswirkungen auf Zell- und Gefäßgesundheit sowie einen funktionierenden Stoffwechsel haben. Auf diese Weise helfen Nüsse etwa auch beim Abnehmen und schützen den Körper aktiv vor Herzkrankheiten. Übrigens: Am höchsten ist der Gehalt an nützlichen Nährstoffen bei naturbelassenen Nüssen (nicht den gesalzenen in der Dose).

Warum eine geringe Dosis bei vielen Nusssorten für den Gesundheitseffekt reicht Zu den weiteren Nährstoffen, die Nüsse in besonders hoher Dosis enthalten, zählen neben Proteinen auch diverse Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe wie Magnesium, Selen und Zink. Überdies bringen Nüsse auch viele Ballaststoffe, die sättigend wirken und dafür sorgen, dass geringe Mengen Nüsse trotz des hohen Kaloriengehalts beim Abnehmen helfen können.

Dabei haben verschiedene Nusssorten deutliche Unterschiede im Hinblick auf den Nährstoffgehalt, sodass die tägliche Handvoll Nüsse je nach gewünschtem Effekt zusammengestellt werden kann. Am besten für ...

Omega-3-Fettsäuren (Effekt auf Herz und Gehirn): Walnüsse, Macadamia

Walnüsse, Macadamia Vitamin E: (gesund auch für Haare und Haut): Mandeln, Erdnüsse, Haselnüsse

Mandeln, Erdnüsse, Haselnüsse Antioxidantien (entzündungshemmende Wirkung): Pekannüsse, Walnüsse, Pistazien

Pekannüsse, Walnüsse, Pistazien Magnesium (Effekt auf Muskeln und Nervensystem): Cashews, Paranüsse, Mandeln

Cashews, Paranüsse, Mandeln B-Vitamine (u.a. gut für Energiehaushalt und Herzleistung): Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse, Macadamia

Häufige Fragen zu Nüssen im Ernährungsplan Wie viele Nüsse am Tag sind ideal? Experten empfehlen eine Handvoll Nüsse täglich, um die gesundheitlichen Vorteile zu erreichen. Am besten isst man Nüsse für möglichst viele gesunde Nährstoffe naturbelassen. Aber Nüsse haben doch so viele Kalorien, oder? Auf 100 Gramm gerechnet, können so manche Nusssorten auf über 600 Kalorien kommen, was sie zu den eher kalorienreichen natürlichen Lebensmitteln zählen lässt. Durch den hohen Fett- und Proteingehalt gelten sie aber als nützlicher Schutz vor Heißhungerattacken und sättigen langfristig. Solange man Nüsse in Maßen ist, sind die hohen Kalorienzahlen also kein Problem. Haben nur unverarbeitete Nüsse die positive Wirkung? Beim Rösten gewinnen Nüsse zwar an Geschmack, verlieren gleichzeitig aber etwas an Nährwert. Sprich: unverarbeitet sind Nüsse am gesündesten, aber auch geröstete Nüsse behalten einen Teil der wertvollen Inhaltsstoffe bei. Das trifft auch auf gesalzene Nüsse zu, hier kann allerdings der starke Salzgehalt auch negative Einflüsse auf den Körper haben, etwa in Sachen Bluthochdruck.