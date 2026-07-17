Mehr Schweiß, mehr Salz? Warum das nicht immer stimmt

Draußen ist es heiß, die Haut klebt, und der Körper arbeitet sichtbar gegen die Temperatur. Man könnte erwarten, dass dein Körper jetzt nach Salz verlangt. Passiert aber nicht. Stattdessen wirkt Salziges plötzlich zu viel, während etwas Kühles, Frisches perfekt erscheint.

Mehr Schweiß heißt nicht automatisch mehr Lust auf Salz Die Logik klingt erstmal eindeutig: Wenn du mehr schwitzt, verlierst du mehr Natrium, also brauchst du mehr Salz. Doch so einfach funktioniert dein Körper nicht.

Eine Studie im Fachjournal Physiology & Behavior (Leshem, 2017) deutet darauf hin, dass sich der Salzappetit bei Hitze nicht automatisch erhöht. Neuere Humanstudien zeigen zugleich, dass längere Hitzeexposition den Appetit und die Nahrungsaufnahme verändern kann.

Dein Salzappetit gleicht Natriumverluste also nicht automatisch 1 zu 1 aus.

Dein Appetit verschiebt sich, aber nicht in Richtung Salz Was sich verändern kann, ist nicht unbedingt dein Bedürfnis nach salzigem Essen, sondern deine Vorliebe für etwas ganz anderes.

Bei höheren Temperaturen können sich die Vorlieben für bestimmte Lebensmittel verändern – etwa hin zu süßeren oder wasserreichen Lebensmitteln. Das wirkt im ersten Moment widersprüchlich. Tatsächlich ergibt es aber Sinn, wenn man genauer hinschaut.

Wasserreiche Lebensmittel können deinen Flüssigkeitshaushalt unterstützen und werden bei Hitze oft als angenehm leicht und erfrischend empfunden. Oh ja, diese kalte Wassermelone im Sommer fühlt sich dann genau richtig an, während die sonst geliebten Nüsse plötzlich zu viel sind.

Diese Entscheidung triffst du aber nicht bewusst. Dein Körper verschiebt deine Vorlieben im Sommer ganz von alleine.

Hitze verändert, wie dein Körper reagiert Im Sommer geht es nicht nur darum, den Wasserhaushalt stabil zu halten. Bei der Hitze passt sich dein gesamtes System an. Während dein Energiebedarf leicht sinkt und deine Verdauung sensibler reagiert, verändern sich auch hormonelle Signale, die deinen Hunger steuern.

Schwere Mahlzeiten werden bei Hitze von vielen Menschen als weniger angenehm empfunden. Gleichzeitig können sich Hunger und Geschmackspräferenzen verändern – häufig zugunsten leichterer, frischer Lebensmittel.

Deshalb hast du oft weniger Hunger, aber gleichzeitig klarere Vorlieben.

Was das für deinen Alltag bedeutet Für die meisten gilt: Du brauchst im Sommer nicht automatisch mehr Salz. Selbst wenn du mehr schwitzt, wird dein Bedarf in der Regel über eine normale Ernährung gedeckt.

Erst bei intensiver oder lang andauernder Belastung, starkem Schwitzen oder größeren Flüssigkeitsverlusten kann es sinnvoll sein, gezielt auf Natrium und andere Elektrolyte zu achten. Für den Alltag bedeutet das: Du musst deinen Salzkonsum nicht allein wegen steigender Temperaturen vorsorglich erhöhen.

FAQ: Sommer, Schwitzen und Salzbedarf Brauche ich im Sommer mehr Salz, wenn ich viel schwitze? Nicht automatisch. Studien zeigen, dass der Salzappetit trotz höherer Schweißproduktion nicht ansteigt. Warum habe ich bei Hitze weniger Hunger? Dein Körper passt Energiebedarf und Verdauung an die Temperatur an und bevorzugt leichtere Lebensmittel. Warum habe ich mehr Lust auf Süßes? Bei Hitze können sich Geschmackspräferenzen verändern, unter anderem hin zu süßeren Lebensmitteln. Wasserreiche Optionen wie Obst liefern gleichzeitig zusätzliche Flüssigkeit. Wann sind Elektrolyte sinnvoll? Bei intensiver Belastung, langem Sport oder starkem Schwitzen. Im Alltag meist nicht nötig.