Keto-Getränke: Diese Drinks sind bei der Keto-Diät erlaubt

Das Ziel der Keto-Diät ist, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. So wird der Körper in einen Zustand der Ketose versetzt. Das heißt, er nutzt Fett anstelle von Kohlenhydraten als Energiequelle.

Achte beim Kauf unbedingt auf den Hinweis "ohne Zuckerzusatz" und schau dir die Nährwerte und Zutatenliste genau an. So kannst du sicher sein, dass kein versteckter Zucker enthalten ist.

Die Kombination aus MCT und Koffein hat Studien zufolge eine positive Wirkung auf die Ketogenese, also die Bildung von Ketonkörpern: MCT-Öle werden schnell vom Körper in Ketone umgewandelt. Sie sind daher eine sofortige Energiequelle, beeinflussen aber den Blutzuckerspiegel nicht.

Fazit: Die Auswahl an Keto-Getränken ist groß – und richtig lecker

Die ersten Fragen bei der Keto-Diät sind: Was darf man essen? Was darf man trinken? Was zu den erlaubten Speisen gehört, verraten wir dir in unserem Keto-Ernährungsplan. Und auch bei den kohlenhydratarmen Getränken gibt es eine stattliche Auswahl. Wichtig ist, dass möglichst wenige Kohlenhydrate im Glas landen und auch kein Zucker. Zudem ist Milch bei der Keto tabu. Mit Wasser, Tee, Kaffee und vielen weiteren Optionen ist dennoch sicher auch etwas Passendes für dich dabei.