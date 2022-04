Vegetarisch abnehmen Endlich auch in der Veggie-Version: Unser 2-Wochen Abnehmplan

Dein gesunder Weg zu 2 Kilo weniger in nur 2 Wochen: Unsere Blitz-Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan für Vegetarier und Veganer

Du versuchst schon seit einiger Zeit zwei oder drei hartnäckige Kilos loszuwerden, und etwas besser in Form zu kommen? Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn gerade die letzten Pfunde sitzen meist hartnäckig an Hüfte oder Bauch fest. Die Lösung? Kommt hier.

Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo und vertraue auf unsere Abnehm-Expertise: Mit unserer 2-Wochen-Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan wollen wir dir die optimale Hilfestellung beim Abnehmen geben – jetzt endlich auch mit rein pflanzlichen Wochenplänen.

Dein Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan für Vegetarier und Veganer vegetarischer / veganer Trainings- und Ernährungsplan

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

mit Meal-Prep-Optionen Schließen Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan für Vegetarier und Veganer Trainingsplan – kein Equipment nötig

vegetarischer Ernährungsplan mit veganen Optionen

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Du versuchst schon seit einiger Zeit zwei oder drei hartnäckige Kilos loszuwerden? Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn gerade die letzten Pfunde sitzen meist hartnäckig an Hüfte oder Bauch fest. Die Lösung? Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo und vertraue auf unsere Abnehm-Expertise: Mit unserer 2-Wochen-Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan wollen wir dir die optimale Hilfestellung beim Abnehmen geben – jetzt endlich auch mit rein pflanzlichen Wochenplänen für Vegetarier und Veganer. In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser vegetarischer Ernährungsplan versorgt dich mit komplexen Carbs, hochwertigen pflanzlichen Eiweißlieferanten und gesunden Fetten. Die meisten der Abnehm-Rezepte sind vegan. Es ist gibt aber auch vegetarische Rezepte (zum Beispiel mit Ei), allerdings immer mit veganen Optionen. Lass uns gemeinsam durchstarten: Mit unserer 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie viel kann ich in 2 Wochen abnehmen?

Keine Sorge, bei unserem 2-wöchigen Programm handelt es sich um keine Crash-Diät. Du kannst nämlich durchaus in so kurzer Zeit schon Erfolge auf der Waage feiern. Ohne zu hungern versteht sich. Denn das ist beim Abnehmen keine Option. Wer nicht satt wird, bekommt schlechte Laune und Heißhunger. Und das verträgt sich nicht sonderlich gut mit deinem Fitnessziel – ganz im Gegenteil. Dein Stoffwechsel darf nicht auf Sparflamme laufen, sondern muss mit gesunden Lebensmitteln befeuert werden. Nur so kannst du energiegeladen ins Training starten und dein Gewicht hinterher easy halten.

Wir versprechen in unseren Plänen keine Wunder. Aber wir versprechen dir, dass du auf gesunde Art und Weise 2 Kilo in 2 Wochen verlieren kannst – ohne Angst vor dem Jojo-Effekt haben zu müssen. Wie? Indem wir Sport und Ernährung clever kombinieren.

Im Training erwarten dich 3 Einheiten pro Woche. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode.

Vegetarisch abnehmen: Was ist das Besondere an unseren Wochenplänen?

Mit unseren Rezepten stellen wir sicher, dass dein Körper alle Nährstoffe zur Verfügung hat, die er jetzt benötigt: pflanzliches Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette. Wir schließen keinen der 3 lebenswichtigen Makronährstoffe aus, unser Ernährungsplan ist also weder rein "fettarm" noch "Low Carb".

Du nimmst nicht ab, weil du auf einen bestimmten Nährstoff oder ein Lebensmittel verzichtest. Ob und wie viel du abnimmst, entscheidet nämlich einzig und allein deine tägliche Kalorienbilanz. Wer weniger Kalorien aufnimmt als er verbraucht, verliert Gewicht. Wenn du hingegen mehr isst als du verbrauchst, landet der Überschuss auf Hüfte & Co. That’s it. Wie hoch dein Kaloriendefizit täglich sein sollte, erfährst du im Plan selbst.

Statt Fleisch und Fisch erwarten dich in unserem Ernährungsplan gesunde, zumeist pflanzliche Proteinlieferanten, wie beispielsweise:

Fettarme Milch & Milchprodukte wie Joghurt, Magerquark oder Hüttenkäse (vegetarisch)

Eier (vegetarisch)

Quinoa

Haferflocken

Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh, Soja-Geschnetzeltes & Co.

Hülsenfrüchte (wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen)

Eiweißreicher Fleischersatz auf Basis von Erbsenprotein, Lupine etc.

Nüsse, Samen & Kerne

Dazu kommen natürliche, großvolumige Lebensmittel – vor allem gesundes Gemüse und Salate, die wenige Kalorien liefern und gleichzeitig den Magen füllen. Es gibt zudem viele Meal-Prep-Mahlzeiten, die deinen Alltag erleichtern. Du musst nur einmal kochen, und kannst zweimal genießen.

Übrigens: Die meisten der Abnehm-Rezepte in unserem Plan sind vegan. Es ist gibt aber auch vegetarische Rezepte, allerdings immer mit veganen Optionen. Sprich: Taucht in einem Rezept Naturjoghurt oder Magerquark auf, wird auch immer eine rein pflanzliche Alternative dazu genannt, wie Sojajoghurt.

Mit unserem 2-Wochen-Abnehmplan für Vegetarier und Veganer liefern wir dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten!

Dein Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan für Vegetarier und Veganer vegetarischer / veganer Trainings- und Ernährungsplan

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

mit Meal-Prep-Optionen Schließen Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan für Vegetarier und Veganer Trainingsplan – kein Equipment nötig

vegetarischer Ernährungsplan mit veganen Optionen

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Du versuchst schon seit einiger Zeit zwei oder drei hartnäckige Kilos loszuwerden? Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn gerade die letzten Pfunde sitzen meist hartnäckig an Hüfte oder Bauch fest. Die Lösung? Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo und vertraue auf unsere Abnehm-Expertise: Mit unserer 2-Wochen-Kombi aus Ernährungs- und Trainingsplan wollen wir dir die optimale Hilfestellung beim Abnehmen geben – jetzt endlich auch mit rein pflanzlichen Wochenplänen für Vegetarier und Veganer. In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser vegetarischer Ernährungsplan versorgt dich mit komplexen Carbs, hochwertigen pflanzlichen Eiweißlieferanten und gesunden Fetten. Die meisten der Abnehm-Rezepte sind vegan. Es ist gibt aber auch vegetarische Rezepte (zum Beispiel mit Ei), allerdings immer mit veganen Optionen. Lass uns gemeinsam durchstarten: Mit unserer 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.