Abnehmen beim Spaziergang: Wie viel Bewegung wirklich nötig ist

Spazieren gehen erlebt gerade ein echtes Comeback. Nicht als Trend-Workout mit Leistungsdruck, sondern als alltagstaugliche Bewegung, die sich fast überall unterbringen lässt. Kein Studio, kein Equipment, kein festes Zeitfenster – einfach losgehen. Doch zwischen Schrittzählern, "10.000-Schritte-Zielen" und flotten Abendrunden stellt sich eine entscheidende Frage: Reicht Gehen wirklich aus, um abzunehmen – und wenn ja, wie viel davon?

Die gute Nachricht: Du brauchst weder extreme Distanzen noch stundenlange Märsche. Entscheidend ist, wie regelmäßig, wie zügig und wie bewusst du gehst.

Warum Gehen beim Abnehmen überhaupt hilft Gehen verbrennt Kalorien, aktiviert große Muskelgruppen in Beinen und Gesäß und bringt deinen Stoffwechsel in Schwung. Gleichzeitig ist Spazierengehen für viele deutlich leichter durchzuhalten als intensives Training.

Ein großer Vorteil: Gehen fühlt sich machbar an. Genau das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dranbleibst – und Regelmäßigkeit ist beim Abnehmen entscheidend, wichtiger als Perfektion.

Darüber hinaus kann regelmäßiges Gehen nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch:

die Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessern

Rückenschmerzen lindern

Stress reduzieren

langfristig die Lebenserwartung erhöhen Das passiert mit deinem Körper, wenn du nur 5 Minuten spazieren gehst

Wie lange solltest du gehen, um abzunehmen? Die Studienlage Eine konkrete Zahl gibt es nicht – denn Körpergewicht, Ernährung, Hormonhaushalt und Ausgangsaktivität spielen eine Rolle. Dennoch lassen sich klare Richtwerte ableiten.

Ein Blick in die Welt der Studien zeigt, dass regelmäßiges Gehen durchaus messbare Effekte haben kann:

Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2024, veröffentlicht im Fachjournal JAMA Network, kommt zu dem Ergebnis, dass mindestens 150 Minuten moderates Ausdauertraining pro Woche notwendig sind, um Körperfett und den Taillenumfang signifikant zu reduzieren. Umgerechnet bedeutet das etwa 30 Minuten zügiges Gehen an 5 Tagen pro Woche – ein Ziel, das sich für viele gut in den Alltag integrieren lässt.

Auch ältere Studien liefern ähnliche Hinweise. So zeigte eine Untersuchung im Fachjournal Obesity, dass ein tägliches Pensum von rund 10.000 Schritten besonders effektiv sein kann, vor allem dann, wenn ein Teil dieser Schritte in höherem Tempo zurückgelegt wird. Entscheidend ist dabei weniger die exakte Zahl, sondern die Kombination aus Bewegung und Intensität.

Eine kleinere Studie aus dem Journal of Exercise Science and Fitness unterstreicht diesen Effekt. Dort verbesserten übergewichtige Teilnehmerinnen ihre Körperzusammensetzung bereits durch etwa 45 Minuten moderates Gehen pro Tag – und das, ohne ihre Ernährung gezielt zu verändern. Das zeigt: Regelmäßige Bewegung kann auch unabhängig von strengen Diätplänen positive Veränderungen anstoßen. Die Geh-Empfehlungen für den Alltag Auch wenn es individuelle Unterschiede gibt, kann man ableiten, dass die meisten Frauen gut daran tun, sich ungefähr an diese Vorgaben zu halten:

30–45 Minuten zügiges Gehen pro Tag

oder insgesamt 150 Minuten pro Woche gehen Wenn du schneller gehst, Steigungen einbaust oder zusätzliche Belastung nutzt, kann auch eine kürzere Dauer effektiv sein.

Wichtig: Du musst nicht sofort große Ziele erreichen. Wenn du aktuell kaum gehst, kann schon eine moderate Steigerung viel bewirken. Ein Spaziergang von 30 Minuten verbrennt – je nach Körpergewicht – etwa 100 bis 200 Kalorien. Über eine Woche summiert sich das schnell auf mehrere hundert zusätzliche Kalorien, die du sonst nicht verbrannt hättest.

Reichen Spaziergänge allein zum Abnehmen aus? Gehen ist ein starker Baustein, aber selten der einzige. Ernährung, Schlaf, Stress und hormonelle Faktoren beeinflussen den Gewichtsverlust ebenso stark.

Wer langfristig abnehmen möchte, profitiert davon, Gehen mit anderen sanften Bewegungsformen zu kombinieren.

Infobox: Sinnvolle Ergänzungen zum GehenBesonders hilfreich sind:



- Krafttraining (auch mit dem eigenen Körpergewicht, also Bodyweight-Übungen)

- Pilates oder Yoga

- kurze, intensive Bewegungseinheiten zwischendurch



Diese Kombination hilft, Muskelmasse zu erhalten und den Stoffwechsel aktiv zu halten.

So machst du deine Spaziergänge effektiver Du kannst Gehen gezielt intensivieren, ohne es in ein anstrengendes Workout zu verwandeln:

Varriere dein Tempo: Ein zügiges Tempo, bei dem du noch sprechen kannst, aber leicht außer Atem kommst, erhöht den Kalorienverbrauch.

Ein zügiges Tempo, bei dem du noch sprechen kannst, aber leicht außer Atem kommst, erhöht den Kalorienverbrauch. Baue Steigungen ein: Hügel, Treppen oder ein leicht erhöhter Laufband-Winkel aktivieren zusätzlich Gesäß und Oberschenkel.

Hügel, Treppen oder ein leicht erhöhter Laufband-Winkel aktivieren zusätzlich Gesäß und Oberschenkel. Nutze zusätzlichen Widerstand: Eine Gewichtsweste kann sinnvoll sein. Handgewichte sind eher nicht zu empfehlen, da sie den Bewegungsablauf stören. Wichtig: Immer schrittweise steigern, nicht alles auf einmal.

Diese Schuhe eignen sich gut zum Gehen Bequeme Schuhe machen den Unterschied – vor allem, wenn du regelmäßig unterwegs bist. Hier sind unsere Tipps:

Reebok DMX Comfort: Guter Halt, viel Dämpfung und leichtes Anziehen – praktisch für den Alltag. Hier klicken.

Guter Halt, viel Dämpfung und leichtes Anziehen – praktisch für den Alltag. Hier klicken. Cloudtilt: Weich, leicht und stabil besonders angenehm bei vielen Schritten am Tag. Hier klicken.

Weich, leicht und stabil besonders angenehm bei vielen Schritten am Tag. Hier klicken. ASICS GEL-1130: Sofort bequem, stabil und langlebig – auch für längere Strecken geeignet. Hier klicken.

FAQ: Häufige Fragen zum Abnehmen mit Spaziergängen Reichen 30 Minuten Gehen am Tag aus? Ja, wenn du regelmäßig gehst und ein moderates Tempo wählst. Muss ich 10.000 Schritte schaffen? Nein. Auch weniger Schritte sind sinnvoll – entscheidend ist die Steigerung im Vergleich zu vorher. Ist schnelles Gehen besser als langes Gehen? Beides kann effektiv sein. Wähle das, was du langfristig durchhältst.