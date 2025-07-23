Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Fische
Fische-Horoskop heute: 07.08.2026

Fische Tageshoroskop für 07.08.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
Als Favorit speichern
Fische

Dein Tag im Überblick

Mit Venus an deiner Seite fühlst du dich heute besonders strahlend, liebe Fische! Bei Temperaturen um 24 °C im Süden und 19 °C im Norden gibt es keinen besseren Tag, um deine Sommergarderobe auszuführen. Trotz der Arbeitswoche gibt es keine bundesweiten Feiertage. Nutze die Gelegenheit, um dich auf deine persönlichen Projekte zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden ist es wolkig bei 19 °C, in der Mitte klar mit 23 °C und im Süden wolkig bei 24 °C. Ein perfekter Tag für leichte Sommerbekleidung und Outdoor-Aktivitäten. Es gibt keine bundesweiten Feiertage, also volle Konzentration auf deine Ziele!

Fitness & Wohlbefinden

Mars lädt dich heute zu einem intensiven Workout ein. Deine Energie ist hoch und es ist der perfekte Moment, um deinen Körper zu fordern. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch für Entspannung zu sorgen, beispielsweise mit einem duftenden Bad.

Liebe & Erfolg

Venus macht dich heute zum Charme-Magneten. Deine Ausstrahlung zieht im Job und im Privatleben positive Aufmerksamkeit auf sich. Nutze die Energie von Merkur, um wichtige Gespräche zu führen und Klarheit in Beziehungen zu schaffen. Im Beruf kannst du mit authentischer Kommunikation punkten. Lass dich von der Leichtigkeit und Harmonie leiten, die Venus dir heute schenkt. Der Mond fordert dich auf, nicht nur alte Pfade zu betreten, sondern neue Möglichkeiten zu erkunden.

Glück kommt durch Chancen

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!

Reise & Adventure

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ist ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder ein unbekanntes Viertel deiner Stadt genau das Richtige. Merkur macht dich neugierig, also nutze die Gelegenheit, neue Orte zu entdecken. Mars verleiht dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht findest du heute deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04