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Stier
Stier-Horoskop heute: 07. August 2026

Stier Tageshoroskop für 07.08.2026

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Stier

Dein Tag im Überblick

Heute begleitet dich Venus und bringt Harmonie in dein Leben, lieber Stier. Im Norden zeigt sich das Wetter wolkig bei 19 °C, perfekt für entspannte Indoor-Aktivitäten. Kein Feiertag bedeutet, dass du deine Zeit ganz für dich nutzen kannst - vielleicht für neue Projekte oder Self-Care.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden mit 19 °C, klar in der Mitte bei 23 °C, wolkig im Süden mit 24 °C. Zeit für entspannte Indoor-Aktivitäten oder einen leichten Spaziergang.

Gesundheit & Wellness

Mars verstärkt heute deine Energie und Motivation. Perfekt für ein intensives Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Achte darauf, deinem Körper auch Ruhepausen zu gönnen, um die Balance zu halten. Dein Wohlbefinden steht im Mittelpunkt.

Liebe & Erfolg

Venus lässt dich heute strahlen, liebe Stier-Frau! Nutze diese Chance, um im Job mit deiner charmanten Art zu punkten. Dein authentisches Auftreten zieht positive Aufmerksamkeit auf sich. Jupiter schenkt dir Zuversicht, sodass du mutig neue Kontakte knüpfen kannst. Im privaten Bereich bringen offene Gespräche mit deinem Partner neue Harmonie. Die Sterne stehen günstig für romantische Begegnungen, also halte die Augen offen!

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsliste. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und das bewusste Fokussieren auf das Gute öffnet dich für die Chancen des Tages. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl, also vertraue auf deine innere Stimme.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder ein Spaziergang in einem unbekannten Stadtteil bringen frischen Wind in deinen Tag. Merkur fördert deine Neugier, also sag ja zu neuen Erfahrungen. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Stier
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04