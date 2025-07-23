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Astrologie
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Krebs
Krebs-Horoskop heute: 07.08.2026

Krebs Tageshoroskop für 07.08.2026

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Krebs

Dein Tag im Überblick

Mit Venus an deiner Seite bist du heute voller Charme und Offenheit. Im Norden erwartet dich ein wolkiger Tag bei 19°C, während die Mitte mit klaren 23°C lockt. Kein Feiertag heute, also eine gute Gelegenheit, sich auf deine persönlichen Projekte zu konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig im Norden und klar in der Mitte. Perfekt, um die neue Sommergarderobe auszuführen!

Body & Soul

Mars verleiht dir heute extra Energie für ein intensives Workout. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch auf Entspannung zu achten – eine sanfte Yoga-Session wäre ideal. Dieser Ausgleich hält Körper und Geist im Gleichgewicht.

Herz & Karriere

Venus macht dich heute unwiderstehlich, liebe Krebs! Nutze diese Energie, um neue berufliche Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Merkur fördert klare Kommunikation, also zögere nicht, deine Meinung zu äußern. Ob im Job oder privat, deine Authentizität wird geschätzt. Single? Ein spontanes Treffen könnte positive Überraschungen bereithalten. In einer Beziehung? Ein tiefes Gespräch bringt euch näher. Jupiter sorgt für Optimismus in beruflichen Angelegenheiten – deine Visionen werden gehört.

Dein Lucky Day

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit Dankbarkeit. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Morgenroutine öffnet dir die Tür zu vielen guten Momenten. Der Mond unterstützt dein Bauchgefühl – vertraue darauf, was dein Inneres dir sagt.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter inspiriert dich zu kleinen Abenteuern. Auch wenn keine große Reise geplant ist, kann ein Ausflug in ein neues Café oder ein neuer Spazierweg frischen Wind in deinen Tag bringen. Merkur fördert deine Neugier, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden und vielleicht entdeckst du dabei deinen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04