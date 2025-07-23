Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Steinbock
Steinbock-Horoskop heute: 07.08.2026

Steinbock Tageshoroskop für 07.08.2026

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
Als Favorit speichern
Steinbock

Dein Tag im Überblick

Heute begleitet dich Venus und schenkt dir harmonische Momente, während die Temperaturen im Norden bei wolkigen 19 °C liegen. In der Mitte ist es mit 23 °C klar und im Süden bei 24 °C ebenfalls wolkig. Kein Feiertag heute bedeutet, dass du dich voll und ganz auf deine Aufgaben konzentrieren kannst. Nutze die Energie des Tages, um neue Begegnungen zu genießen und deine Projekte voranzutreiben.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Im Norden wolkige 19 °C, in der Mitte klare 23 °C und im Süden wolkige 24 °C. Kein Feiertag ermöglicht, den Tag produktiv zu nutzen.

Body & Soul

Mars gibt dir heute einen Energieschub, ideal für ein intensives Workout oder eine Yoga-Session. Dein Körper möchte gefordert werden, aber Venus erinnert auch daran, dir nach dem Sport eine entspannende Pause zu gönnen. Achte darauf, deinen Geist zu beruhigen und dich zu erden.

Dein Love-Career-Mix

Venus bringt heute Harmonie in dein Leben und lässt dich im Job sowie privat strahlen. Mit deiner charmanten Art ziehst du positive Aufmerksamkeit auf dich und kannst neue Kontakte knüpfen. Merkur unterstützt dich bei klaren Gesprächen, also scheue dich nicht, deine Meinung zu äußern. Für Singles könnte ein spontanes Treffen im Café aufregend werden. In Beziehungen bietet sich die Gelegenheit für ein tiefes Gespräch, während Jupiter deine beruflichen Projekte mit Optimismus beflügelt.

Dein Glücks-Booster

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit drei Dankbarkeitsmomenten. Jupiter verstärkt heute positive Energie, und diese kleine Praxis öffnet dich für die guten Gelegenheiten des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue deinem Bauchgefühl.

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt deine Abenteuerlust, selbst wenn keine große Reise geplant ist. Ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke deiner Stadt kann für frischen Wind sorgen. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden und vielleicht deinen neuen Lieblingsort zu entdecken.

gestern
heute
Horoskope für Steinbock
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04