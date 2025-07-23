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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 07.08.2026

Wassermann Tageshoroskop für 07.08.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Heute sorgt der Mond für eine emotionale Aufladung, während der Tag milde 23°C und klares Wetter in der Mitte bietet. Kein Feiertag bedeutet, dass du dich voll und ganz auf deine kreativen Projekte konzentrieren kannst. Saturn hilft dir dabei, strukturiert und fokussiert zu bleiben.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit 23°C und klarem Himmel in der Mitte ist es ein perfekter Tag für einen Spaziergang. Kein Feiertag bedeutet, dass du dich ganz auf dich und deine Projekte konzentrieren kannst.

Dein Wohlfühl-Update

Mars gibt dir heute extra Energie - ideal für ein kraftvolles Workout oder eine intensive Yoga-Session. Gönn deinem Körper die Bewegung, die er braucht, um sich lebendig zu fühlen. Venus erinnert dich daran, auch Entspannung und Self-Care in deinen Tag zu integrieren.

Liebe trifft Karriere

Heute versprüht Venus eine besondere Harmonie, die dich sowohl im Job als auch in der Liebe glänzen lässt. Nutze die kosmische Unterstützung, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen zu vertiefen. Im Job kannst du mit deiner Kreativität punkten, während Merkur dir hilft, deine Ideen klar und überzeugend zu kommunizieren. Ein unerwartetes Treffen könnte sich als besonders wertvoll erweisen. Lass deine authentische Persönlichkeit strahlen und trau dich, neue Wege zu gehen. Jupiter schenkt dir das nötige Selbstvertrauen, um berufliche Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.

Dein Glücks-Booster

Tipp des Tages: Beginne den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Schwingungen, und diese kleine Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue auf dein Bauchgefühl!

Deine Entdeckungen

Mit Jupiters Einfluss spürst du heute eine starke Abenteuerlust. Auch wenn keine große Reise ansteht, kann ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder ein Spaziergang durch unbekannte Straßen deiner Stadt erfrischend wirken. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu unerwarteten Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu beschreiten. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsplatz.

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04