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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 07. August 2026

Skorpion Tageshoroskop für 07.08.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute bringt der Saturn dir die nötige Disziplin, um deine beruflichen Ziele zu erreichen. Bei 23°C und klarem Himmel in der Mitte Deutschlands, ist es ein perfekter Tag, um draußen aktiv zu sein. Kein Feiertag bedeutet volle Kraft voraus für deine Pläne.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Mit 23°C und klarem Himmel lädt das Wetter zu einem aktiven Tag im Freien ein.

Deine Fitness-Energy

Mars schenkt dir heute zusätzliche Energie, perfekt für ein intensives Training. Achte auf deine Körperhaltung und gönn dir nach dem Sport eine belohnende Pflegeeinheit mit deinem Lieblingsduft. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung Teil deiner Selbstfürsorge ist.

Dein Love-Career-Mix

Venus lässt dich heute im besten Licht erscheinen, ideal für Networking und neue Kontakte oder um in bestehenden Beziehungen tiefere Verbindungen zu schaffen. Im Job hilft dir Saturn, deine Aufgaben mit Struktur und Disziplin zu meistern. Nutze diese Energie, um langwierige Projekte voranzutreiben. Merkur unterstützt dich bei klarer Kommunikation, sei es im Beruf oder privat. Single? Ein Kaffeedate könnte heute Funken sprühen lassen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt heute positive Schwingungen, und dieses kleine Ritual öffnet dich für die schönen Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue heute besonders deinem Bauchgefühl!

Explore & Discover

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Selbst ein kurzer Ausflug in ein neues Café oder ein Spaziergang durch unbekannte Gassen kann dir frische Energie schenken. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsplatz?

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04