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Waage-Horoskop heute: 07.08.2026

Waage Tageshoroskop für 07.08.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Heute hast du Venus auf deiner Seite, liebe Waage! Mit Temperaturen um 19°C im Norden und 24°C im Süden ist es ein idealer Tag für einen Spaziergang oder ein Treffen im Freien. Keine Feiertage stehen an, also kannst du dich voll und ganz auf deine Aktivitäten konzentrieren. Mars gibt dir die nötige Power für alles, was heute ansteht.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Wolkig bei 19°C im Norden und klar bei 23°C in der Mitte. Ideal, um deine Lieblings-Sommerkleidung zu tragen!

Body & Soul

Mars pusht deine Energie heute - perfekt für ein intensives Workout oder eine Power-Yoga-Session! Dein Körper will gefordert werden. Venus erinnert dich gleichzeitig daran, dass auch Entspannung wichtig ist - gönn dir nach dem Sport eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe & Erfolg

Venus macht dich heute zum Charme-Magneten - nutze das! Im Job punktest du mit deiner authentischen Art, während du privat mit Leichtigkeit neue Kontakte knüpfst. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen, also trau dich ruhig, deine Meinung klar zu vertreten. Single? Heute könnte eine Begegnung beim Coffee-Date überraschen. In einer Beziehung? Zeit für ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte - deine Ideen finden heute Gehör.

Glück & Chancen

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes, und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue heute besonders auf dein Bauchgefühl!

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht - ein spontaner Ausflug in ein neues Café oder eine unbekannte Ecke deiner Stadt bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04