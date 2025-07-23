Deine Woche im Überblick

Liebe Fische, diese Woche bringt Venus eine wunderbare Klarheit in deine Beziehungen. Die Temperaturen zwischen 9-15°C laden zu herbstlichen Spaziergängen ein, die deine Gedanken ordnen. Besonders Montag und Dienstag bieten dir die Gelegenheit, alte Lasten loszulassen und mit neuer Energie in die Woche zu starten. Jupiter öffnet dir Türen zu spannenden Möglichkeiten im Job und Privatleben.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Eine Woche mit kühlen Temperaturen zwischen 9-15°C. Perfekt, um deine neue Übergangsjacke auszuführen und gemütliche Stunden im Café zu verbringen.

Neue Horizonte

Jupiter weckt dein Fernweh und lädt dich ein, neue Horizonte zu erkunden. Ein spontaner Ausflug oder ein Besuch in einem neuen Café können frischen Wind in deinen Alltag bringen. Merkur schärft deine Neugier, sodass du offen für neue Erfahrungen bist. Mars gibt dir den Mut, auch mal unvorhergesehene Wege zu gehen.

Body-Soul-Balance

Mars verleiht dir diese Woche die Energie für anspruchsvolle Workouts, die dir gut tun. Gleichzeitig erinnert Venus daran, auch Entspannung einzuplanen – gönn dir eine Massage oder ein entspanntes Bad. Der Mond verstärkt deine Intuition, daher ist es wichtig, auf dein Bauchgefühl zu hören und dir Ruhe zu gönnen.

Herz & Karriere

In der Liebe sorgt Venus für Harmonie und lässt dich strahlen. Dein Partner wird deinen neuen Glanz bemerken, und Singles können mit aufregenden Begegnungen rechnen. Besonders Mitte der Woche unterstützt Merkur deine Kommunikation, ideal für tiefgehende Gespräche. Im Job bietet dir Jupiter Chancen, die du ergreifen solltest. Deine kreative Seite blüht auf, und Mars gibt dir die Energie, um deine Pläne durchzusetzen. Ein klarer Kopf und strukturierte Pläne, unterstützt durch Saturn, helfen dir, Projekte erfolgreich abzuschließen.

Dein Wochen-Booster

Beginne jeden Tag mit positiven Affirmationen – Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dir neue Möglichkeiten. Der Mond stärkt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek