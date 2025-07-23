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Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 29. Mai 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 29.05.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Heute fühlst du dich besonders verbunden mit deinen Mitmenschen. Gespräche fließen leicht und du wirst für deine Aufmerksamkeit geschätzt. Im Norden bleibt es wolkig bei 16 °C, während die Mitte und der Süden klare 22 °C bzw. 18 °C genießen. Kein bundesweiter Feiertag heute, also nutze den Tag für dich.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig oder klar, ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Gesundheit & Wohlbefinden

Bleib geistig aktiv, ohne dich zu überfordern. Kleine Pausen und Stretchübungen helfen, Verspannungen vorzubeugen. 'Kleine Pausen, großer Effekt.'

Beziehungskosmos & Karriere

Deine Worte haben heute eine besondere Magie. Beziehungen profitieren von deiner offenen Art, und im Job fließt die Kommunikation. Ein Kollege könnte genau das richtige Wort zur richtigen Zeit für dich haben. Das Vertrauen im Team wächst und macht die Zusammenarbeit erfolgreich. Lass los und die Dinge entwickeln sich von selbst. 'Offenheit bringt Nähe.'

Glücksmomente

Dein Glück wächst durch offene Gespräche. Bleib neugierig und lass dich überraschen. 'Das Gespräch ist der Schlüssel.'

Reise & Adventure

Selbst kurze Ausflüge oder Besorgungen könnten heute zu interessanten Begegnungen führen. Deine charmante Ausstrahlung zieht Menschen an. Wenn du jemanden persönlich treffen musst, klappt alles reibungslos. Der Tag lädt zu spontanen Abenteuern ein. 'Jeder Weg birgt eine Begegnung.'

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04