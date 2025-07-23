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Astrologie
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Stier
Stier-Horoskop heute: 29. Mai 2026

Stier Tageshoroskop für 29.05.2026

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Stier

Dein Tag im Überblick

Ein bewölkter Tag im Norden mit 16 °C lädt zu entspannenden Indoor-Aktivitäten ein, während die Sonne im Süden und der Mitte mit bis zu 22 °C für gute Laune sorgt. Kein bundesweiter Feiertag, aber ein idealer Tag, um sich auf persönliche Projekte zu konzentrieren und den Geist zu klären.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Wolkig im Norden, sonnig in der Mitte und im Süden. Perfekt, um stilvoll durch den Tag zu gehen.

Body & Soul

Die innere Ruhe spiegelt sich in deinem Wohlbefinden wider. Achte auf regelmäßige Mahlzeiten und ausreichend Flüssigkeit, um dein Gleichgewicht zu halten.

Motto: "Balance ist der Schlüssel."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute öffnet sich ein Fenster für ehrliche Gespräche. Lass alte Streitigkeiten hinter dir und nutze die sanfte Energie des Mondes in Skorpion. Es ist an der Zeit, Missverständnisse auszuräumen und eine neue Ebene der Nähe zu erreichen. Im Job kann eine direkte Kommunikation mit Kollegen oder Kunden den Unterschied machen. Papierkram und Meetings laufen heute besonders reibungslos.

Motto: "Ehrlichkeit öffnet Türen."

Glücksmomente

Kleine Gesten haben heute große Wirkung. Deine aufmerksame Art wird von anderen geschätzt und kann eine unerwartete Wendung in Gesprächen bringen.

Motto: "Weniger ist mehr."

Unterwegs

Lass dich nicht von hektischen Umgebungen aus der Ruhe bringen. Kurze Ausflüge zu vertrauten Orten bieten heute den Komfort, den du suchst. Halte inne, bevor du nach Hause fährst, und genieße den Moment.

Motto: "Gelassenheit auf jedem Kilometer."

gestern
heute
Horoskope für Stier
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04