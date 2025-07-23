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Astrologie
Tageshoroskop
Steinbock
Steinbock-Horoskop heute: 29.05.2026

Steinbock Tageshoroskop für 29.05.2026

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Steinbock

Dein Tag im Überblick

Ein Tag voller Chancen für emotionale und berufliche Verbindungen erwartet dich. Die Temperaturen reichen von 16 °C im Norden bis zu 22 °C in der Mitte Deutschlands. Nutze den Tag, um dich mit Gleichgesinnten zu umgeben und neue Kontakte zu knüpfen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, klar im Süden. Ein guter Tag für ein leichtes Outfit, das dich durch den Tag begleitet.

Gesundheit & Mindset

Dein emotionales Gleichgewicht sorgt für körperliches Wohlbefinden. Erlaube dir, Unterstützung anzunehmen und spüre, wie sich dein Geist beruhigt.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Die Sterne fördern heute deine sozialen Verbindungen. Du fühlst dich offener und bereit, neue Partnerschaften zu erkunden. Beruflich zeigt sich, dass dein Selbstvertrauen durch Teamarbeit wächst. Projekte mit gemeinsamen Zielen könnten heute einen großen Fortschritt machen. Sei offen für Unterstützung und erkenne, dass Kooperation der Schlüssel zum Erfolg sein kann.

Motto: "Gemeinsam sind wir stärker."

Glücksmomente

Vertrauen und Zusammenarbeit bringen dir heute Glück. Sei offen für neue Einsichten und lass dich von anderen inspirieren.

Motto: "Teilen ist das neue Gewinnen."

Unterwegs

Heute sind vertraute Orte und Menschen deine besten Reisebegleiter. Ob ein entspannter Spaziergang oder ein Abendessen mit Freunden – du fühlst dich wohl und geborgen. Lass den Tag langsam ausklingen und genieße die kleinen Abenteuer des Alltags.

Motto: "Heimat ist, wo das Herz ist."

gestern
heute
Horoskope für Steinbock
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04