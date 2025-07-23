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Astrologie
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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 29. Mai 2026

Skorpion Tageshoroskop für 29.05.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute fühlst du dich besonders im Einklang mit deinen Gefühlen, Skorpion. Nutzen dies, um neue Perspektiven zu entdecken und frischen Wind in dein Leben zu bringen. Im Norden bleibt es wolkig bei 16 Grad, während im Süden die Sonne bei 18 Grad strahlt. Es gibt keine landesweiten Feiertage, aber halte Ausschau nach regionalen Veranstaltungen, die dein Wochenende bereichern könnten.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, klar im Süden. Perfekt für Outdoor-Aktivitäten mit einem Hauch von Frische.

Gesundheit & Mindset

Deine ausgeglichene Stimmung sorgt für mehr Energie und Konzentration. Frische Luft und Bewegung wirken Wunder für dein Wohlbefinden.

Motto: 'Aktiv sein, frisch bleiben.'

Beziehungskosmos & Karriere

Heute findest du die Balance zwischen Herz und Verstand und spürst, wie deine Selbstsicherheit blüht. Gespräche über Zukunftspläne oder Reisen bringen neuen Schwung und festigen Verbindungen. Dein offenes Wesen zieht positive Menschen an, die bereit sind, sich auf deine Ideen einzulassen. Bei der Arbeit spürst du, wie sich die Stimmung verbessert und die Zusammenarbeit harmonischer wird. Projekte, die stagnierten, kommen wieder in Fahrt.

Motto: 'Vertrauen öffnet Türen.'

Glücksmomente

Dein Power-Tipp: Sei offen für neue Impulse, denn sie könnten dein Glück heute wenden. Erwarte das Unerwartete und lass die Dinge sich entfalten.

Motto: 'Offenheit ist der Schlüssel zum Glück.'

Reise & Abenteuer

Ob ein spontaner Kurztrip oder eine geplante Reise – heute ist der perfekte Tag, um neue Horizonte zu entdecken. Deine Offenheit macht jede Begegnung zu einem Gewinn. Du fühlst dich unterwegs lebendig und aufnahmefähig.

Motto: 'Jede Reise ist ein neues Abenteuer.'

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04