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Astrologie
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Fische
Fische-Horoskop heute: 29. Mai 2026

Fische Tageshoroskop für 29.05.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Die Fische fühlen sich heute emotional offen und bereit für neue Abenteuer. Mit der Sonne, die über den zentralen Teil Deutschlands strahlt, ist es ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten. Beachten Sie, dass es keine bundesweiten Feiertage gibt, was Ihnen freie Fahrt für spontane Pläne lässt.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Zentraldeutschland erwartet sonnige 22 °C – ideal für ein stylisches Sommeroutfit.

Gesundheit & Mindset

Der Tag bringt dir mentale Klarheit und körperliche Energie. Nutze die Gelegenheit für einen Spaziergang an der frischen Luft, um deine Gedanken zu ordnen.

Motto: "Bewegung öffnet den Geist."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute erstrahlst du in emotionaler Offenheit, was deine Beziehungen auf ein neues Niveau hebt. Die Verbindung des Mondes in Skorpion mit Venus in Krebs bringt Schwung in deine romantischen und kreativen Projekte. Lass dich auf humorvolle Gespräche ein, die deine Pläne für die Zukunft stärken. Deine beruflichen Ideen finden heute offene Ohren und du strahlst Selbstvertrauen aus.

Motto: "Vertrauen schafft Raum für Wunder."

Glück & Chancen

Heute findest du Glück, indem du deiner Neugier folgst. Lass dich von einem spontanen Rat oder einer Einladung inspirieren.

Motto: "Dein Power-Tipp: Folge deinem inneren Kompass."

Reise & Adventure

Lust auf ein spontanes Abenteuer? Neue Umgebungen locken dich und versprechen emotionale Erfrischung. Reconnecte mit der Welt um dich herum und lass dich von der Neugier leiten. Gespräche unterwegs fließen heute besonders leicht, was deine Reiseerfahrungen bereichern wird.

Motto: "Jede Reise beginnt mit einem offenen Herzen."

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04