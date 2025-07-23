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Waage
Waage-Horoskop heute: 29. Mai 2026

Waage Tageshoroskop für 29.05.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Die Waage steht heute vor der Herausforderung, private und berufliche Angelegenheiten in Einklang zu bringen. Während der Tag mit Wolken im Norden und klaren Aussichten in der Mitte und im Süden beginnt, ist es wichtig, den emotionalen Druck abzufedern. Zeit für Self-Care und Entschleunigung ist essenziell.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Im Norden Wolken, in der Mitte und im Süden klar. Perfekt für einen leichten Frühlingslook.

Gesundheit & Mindset

Dein Körper signalisiert dir, dass du eine Pause brauchst. Achte auf Anzeichen von Stress und gönn dir Momente der Ruhe.

Motto: "Innere Balance finden."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute fühlst du dich hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis nach Bestätigung in der Beziehung und den beruflichen Anforderungen. Die Planeten fordern dich auf, klare Grenzen zu setzen, um emotional stabil zu bleiben. Ein offenes Gespräch könnte helfen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Lass dich nicht von der Meinung anderer beeinflussen, sondern höre auf dein Bauchgefühl.

Motto: "Deine Wahrheit zählt."

Glücksmomente

Heute kann Zurückhaltung wahre Wunder wirken. Ein langsameres Tempo könnte dir helfen, zukünftige Komplikationen zu vermeiden.

Motto: "Geduld zahlt sich aus."

Bewegung & Abenteuer

Auf Reisen oder dem Weg zur Arbeit könnten Gespräche heute anstrengend wirken. Halte deine Pläne einfach und überfrachte dich nicht mit zusätzlichen Stops. Ein ruhiges Umfeld hilft dir, den Tag zu verarbeiten.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04