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Astrologie
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Wassermann
Wassermann-Horoskop heute: 29.05.2026

Wassermann Tageshoroskop für 29.05.2026

Der Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) gehört zu den Luftzeichen und wird vom revolutionären Uranus regiert. Als elftes Zeichen im Tierkreis steht der Wassermann für Innovation, Fortschritt und humanitäres Denken. Wassermänner brechen gerne mit Konventionen und gehen ihren ganz eigenen Weg.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.05.2026
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Wassermann

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit einigen Herausforderungen in der Kommunikation, vor allem wenn es um alltägliche Verpflichtungen geht. In der Arbeit und in persönlichen Beziehungen kann es zu Missverständnissen kommen. Das Wetter in Deutschland zeigt sich gemischt: Im Norden ist es wolkig bei 16 °C, während es im Süden klar und sonnig bei 18 °C ist. Heute ist kein bundesweiter Feiertag, also nutze die Gelegenheit für persönliche Projekte.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig im Norden, klar im Süden. Perfekt für entspannte Spaziergänge oder ein Picknick.

Fitness & Wohlbefinden

Achte darauf, deinem Geist und Körper Pausen zu gönnen, um die innere Balance zu finden. Lass den Abend ruhig ausklingen.

Motto: "Ruhe bringt Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute kannst du auf einige Stolpersteine in der Kommunikation stoßen, sowohl in der Liebe als auch im Job. Der Einfluss von Venus in Krebs und Saturn in Widder schafft Spannungen, die deine Geduld auf die Probe stellen könnten. Missverständnisse sind möglich, also nimm dir Zeit, um zuzuhören und Missverständnisse zu klären.

Motto: "Mit Klarheit zum Erfolg."

Glücksmomente

Dein Power-Tipp: Geduld führt heute zum Ziel. Lass dir Zeit bei Entscheidungen und beobachte, wie sich die Dinge von selbst klären.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Unterwegs

Reisepläne erfordern heute besondere Aufmerksamkeit. Vermeide komplizierte Routen und halte dich an klare Absprachen. Ein kurzer Ausflug kann erfrischend wirken.

Motto: "Einfach reisen, mehr erleben."

gestern
heute
Horoskope für Wassermann
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04