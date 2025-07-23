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Skorpion
Skorpion-Horoskop diese Woche: 19.–25. Oktober 2026

Skorpion Wochenhoroskop für 19.–25. Oktober 2026 (KW 43)

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.10.2026
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Skorpion

Deine Woche im Überblick

Die Woche beginnt mit einer Suche nach innerer Balance, während Venus deine Beziehungen erleuchtet. Mitte der Woche unterstützt Mars deine beruflichen Ambitionen, und der Mond verstärkt deine Intuition. Nutze das milde Herbstwetter für lange Spaziergänge, die deine Gedanken ordnen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Genieße die milden Temperaturen für stilvolle Herbstspaziergänge. Keine bundesweiten Feiertage, aber regionale Besonderheiten beachten!

Abenteuer & Lifestyle

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und inspiriert zu spontanen Ausflügen. Auch wenn keine große Reise ansteht, kann ein Spaziergang oder ein Besuch in einem neuen Café deinen Geist beleben. Merkur fördert deine Neugier, also probiere diese Woche etwas Neues aus.

Fitness & Emotionen

Mars gibt dir diese Woche einen Energieschub – ideal für ein intensives Workout, das dich stärkt. Venus erinnert dich daran, auch Entspannung in deinen Alltag zu integrieren. Der Mond hilft dir, emotionale Klarheit zu erlangen, also nimm dir Zeit für dich selbst.

Herz & Karriere

Diese Woche bringt Venus besondere Harmonie in deine Beziehungen. Ob du neue Leute kennenlernst oder bestehende Bindungen vertiefst, du strahlst Charme und Wärme aus. Verliebe dich neu in die kleinen Momente des Alltags. Im Job sorgt Mars für die nötige Energie, um Projekte voranzutreiben. Nutze diese Power, um deine Ideen zu präsentieren und mit Saturns Hilfe strukturiert zu bleiben. Vertraue darauf, dass dein Engagement sich auszahlt.

Glücksmomente

Beginne jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine, denn Jupiter verstärkt positive Vibes. Der Mond stärkt deine Intuition, also vertraue deinem Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus fördert harmonische Gespräche, ideal für Klärungen in Beziehungen.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt dir Power für sportliche Herausforderungen, während Merkur deine Kommunikation stärkt.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein, ideal für neue Entdeckungen.
Horoskope für Skorpion
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04